A városházi bürokrácia miatt vár hónapok óta engedélyre egy taxis szolgáltatást elindítani készülő személy – hangzott el a baróti helyi tanács legutóbbi ülésén. Benedek-Huszár János polgármester szerint bonyolult a kérdés megoldása, még a polgármesteri hivatal szerkezeti felépítését is módosítaniuk kell.

Bán István független tanácstag a napirenden szereplő határozattervezetek megtárgyalását követően egy hozzá forduló személy kérését tolmácsolta. Mint mondotta, az illető taxis szolgáltatást szeretne létrehozni a város területén, de szükséges lenne a városháza engedélye is, ám az késik. A vonatkozó kérést már régebb iktatta, de nemhogy engedélyt, még választ sem kapott rá, így hiába van a szolgáltatás elvégzésére alkalmas, engedélyeztetett gépjárműve, szerezte be a taxiórát, kötötte azt be a pénzügyhöz, nem tudja elkezdeni a munkát.

Bán István úgy vélte, jó lenne, ha működne egy ilyen szolgáltatás a város területén, hiszen gyakran megesik, hivatalos ügyben utazna valaki a települések között, de azt nem tudja elszámolni, hiszen a feketén dolgozók számlát nem adnak. Barót kivételével a megye minden városában működik taxi, sőt, tudomása szerint hét-nyolc községben is – mondotta.

Dombi Réka Hilda városi jegyző emlékeztette a testületet, hogy már Nagy István, később Lázár-Kiss Barna András polgármestersége idején is tárgyaltak a kérdésről, de valamiért sosem vitték végig az ügyet, így a határozattervezet nem kerülhetett a tanácstagok elé. Egy ilyen szabályzatnak többek közt meg kell határoznia, hány autó működhet a városban, azok milyen színűek legyenek, de rendelkeznie kell a maximális taxis tarifákról is – ismertette, hogy mit kellene tartalmaznia a helyi rendeletnek.

Benedek-Huszár János polgármester elmondta: nemcsak tudnak a kérdésről, de az ülés előtti napon – a harmincnapos válaszadás előtt bő héttel – meg is válaszolták azt. Nem az a gond, hogy a magánvállalkozó nem tett eleget törvényi kötelezettségeinek, hanem az, hogy a tanácsnak nincs olyan szabályzata, amely alapján a kérést jóváhagyhatná. A folyamatot el tudják indítani, de annak véglegesítése hónapokig fog tartani. Többek közt módosítani kellene a polgármesteri hivatal szerkezeti felépítését (jelenleg arra nincs lehetőségük, mert tavaly év végén csökkenteniük kellett a személyzet létszámát), és a közszolgáltatást létrehozó szabályzatukat egy országos hatósággal is (ANRC) jóvá kell hagyatniuk – engedélyt csak ezt követően adhatnak ki bárkinek – mondotta válaszában Benedek-Huszár János.