A „körön kívülieket” képviselné a Magyar Polgári Erő

Erőss Bulcsú elmondta, az elmúlt hetek megerősítették abban, hogy két Sepsiszentgyörgy létezik: egy belvárosi, az idelátogatók számára kellemes város képét mutatva, erős kontrasztokkal, illetve egy külvárosi, amelyben a lakók „körön kívül” érzik magukat. A választókkal való találkozások során a lakosság visszaigazolta: a megyeszékhelyiek azt érzik, a városvezetés másodrangú állampolgárként kezeli őket saját városukban – fejtette ki.

Jelezte, a kampányban olyan témákat érintettek, amelyek „nem feltétlenül kellemesek” a jelenlegi városvezetés számára: a Bodok Szálló ügye, a szakszervezetek művelődési házának helyzete, a leromlott lakótelepi játszóterek vagy a nem szakszerűen kivitelezett közberuházások – ezek mind azt támasztják alá, hogy bizony itt még 16 év után is van tennivaló. Tény az is, hogy a városhoz csatolt településeket „amolyan mostohagyermekként” kezeli a városvezetés, bár pozitív példát is említett: a szépmezői játszóteret és sportpályát. „Sepsiszentgyörgy nem azért élhető város, mert Antal Árpád vezeti, hanem azért, mert ez a szülővárosunk, itt élnek családjaink, szüleink, testvéreink és barátaink” – szögezte le az MPE politikusa.

Megjegyezte, biztos abban, hogy a vasárnapi választás után Sepsiszentgyörgynek magyar polgármestere és magyar többségű képviselő-testülete lesz, az MPE számára az a fontos, hogy legyen markáns képviselete az önkormányzatban a „körön kívüli sepsiszentgyörgyieknek”. „Bízunk benne, hogy a polgárok is érzik a választások súlyát, ott lesznek vasárnap az urnáknál” – jelentette ki összegzésként, s arra buzdított, hogy a választók helyi és megyei szinten a Magyar Polgári Erő jelöltjeit, az EP- választásokon pedig a magyar összefogást támogassák. Leszögezte, a város és a megyei önkormányzat vezetőihez hasonlóan egyetért abban: „nagyon fontos, hogy Brüsszelben ott legyünk, hallassuk a hangunkat kisebbségként az európai fórumokon”.

Hasonlóan fogalmazott Kulcsár-Terza József, a párt országos ügyvivő elnöke is, aki köszönetet mondott az MPE minden jelöltjének azért, hogy vállalták a kampánnyal járó munkát és a megmérettetést.