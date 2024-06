23.25:

Régóta nem szavaztak ennyien

Tizenkét éve nem volt ilyen magas a részvétel Háromszéken – jelentette be vasárnap Tamás Sándor, a háromszéki RMDSZ elnöke. Az EP-választásokon az országos átlagot megközelítő volt a részvétel, a helyhatóságin pedig meghaladta azt – ez a demokrácia győzelme, és fontos előrelépés a korábbi évekhez képest. Kiemelte: az 50,72 százalékos részvétel valójában 64 százalékost jelent, a választói névjegyzékekben ugyanis sokkal többen szerepelnek, mint ahányan az adott településen élnek, adott esetben 25-30 százaléknyian hiányoznak. A helyzet abszurditását érzékeltetve rámutatott: Sepsiszentgyörgy lakossága 50 600 fő, ehhez képest a választói névjegyzékben több, mint 51 ezren szerepelnek. Hasonló a helyzet Kézdivásárhelyen – nem véletlen, hogy épp e két városban volt a legalacsonyabb a részvétel. Kitért továbbá arra is: nagyon sokan igényeltek mozgóurnát, a hatóságok azonban több helyen nem tudták biztosítani azt, főleg Sepsiszentgyörgyön adódtak gondok – ezt az RMDSZ írásban is jelzi majd.

23.18:

A megyeelnökséget és mind a négy várost megnyerte az RMDSZ

Mind a négy magyar város polgármesteri tisztségét és a megyei tanács elnöki tisztségét megnyerte az RMDSZ – jelentette be az RMDSZ eredményváróján Tamás Sándor. A háromszéki RMDSZ elnöke hozzátette: a városokban a helyi tanácsokban is többsége van a szövetségnek, ugyanez a helyzet a megyei önkormányzat esetében is.

23.05:

Kelemen: túl van legnehezebb kampányán az RMDSZ

Nagyon szép kerek számot jósolnak az exit-poll-felmérések az RMDSZ-nek, amely meghaladja az öt százalékos bejutási küszöböt az európai parlamenti választáson – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az urnazárás, valamint a közvélemény-kutatások eredményeinek közzététele után Kolozsváron..

A szövetség vezetője az újrázni készülő Vincze Loránt és Winkler Gyula EP-képviselőkkel, Csoma Botond parlamenti képviselővel, Vákár Istvánnal, a Kolozs Megyei Tanács alelnökével, Póka András Györggyel, Kalotaszentkirály polgármesterével és Balázs Attila ügyvezető elnökkel állt ki az újságírók elé az RMDSZ központi, kolozsvári székházában berendezett eredményvárón.

Fotó: Facebook/Kelemen Hunor

Kelemen Hunor kifejtette, az eredmények a szavazatok összeszámlálását követően lesznek hivatalosak, de az alakulat bízik abban, hogy megőrizte képviseletét az uniós törvényhozásban, számításaik alapján az RMDSZ megszerezte a bejutási küszöb átlépéséhez szükséges 500 ezer szavazatot az európai parlamenti választáson.

Az önkormányzati megmérettetésről Kelemen Hunor elmondta, a szövetség várhatóan meg tudja őrizni a négy évvel ezelőtti választáson megszerzett tisztségeket, mindenekelőtt a 200 polgármesteri mandátumot. Az RMDSZ elnöke külön kitért a marosvásárhelyi helyzetre, közölte: bízik benne, hogy Soós Zoltán polgármesternek sikerül elnyernie második mandátumát. Kelemen reményének adott hangot azzal kapcsolatban is, hogy az alakulat megőrzi négy megyei tanácselnöki tisztségét is – Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár megyében.

Az RMDSZ elnöke szerint nagyon nehéz kampányon van túl az RMDSZ, megkockáztatta, hogy a legnehezebb korteshadjáraton fennállása óta. Megállapította, bebizonyosodtak a választásokat megelőző előrejelzések, miszerint magas lesz a részvétel a két megmérettetésen. „Köszönöm azoknak, akik megértették a választás tétjét, és akik szavazatukkal támogatták az RMDSZ jelöltjeit” – zárta szavait az RMDSZ elnöke.

22.50:

Óvatosan bizakodó az RMDSZ

Óvatos bizakodás jellemzi a hangulatot a háromszéki RMDSZ eredményváróján. Az RMDSZ helyi vezetői pozitívumként értékelték, hogy az elmúlt választásokhoz képest magasabb volt a szavazási kedv Háromszéken. Sőt, a helyhatósági választások tekintetében az 50 százalékos országos átlagot is meghaladja az 50,72 százalékos megyei részvételi arány, ami 91 045 voksot jelent. Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere rámutatott: mivel a választói névjegyzékben szereplők száma jóval meghaladja a realitást, a valósághoz igazított háromszéki részvétel 65 százalék körüli. Ugyanakkor a jelen levő RMDSZ-es vezetők aggódnak amiatt, hogy az urnazárás előtti utolsó órában a nagyvárosokban nagyon megugrott a részvétel, és ez veszélybe sodorta az 5 százalékos küszöböt.

22.48:

Exit poll: Nicuşor Dan fölényesen győzött Bukarestben

A CURS-Avantgarde exit poll közvélemény-kutatása szerint a vasárnapi bukaresti főpolgármester-választáson az Egyesült Jobboldal Szövetség jelöltje, Nicuşor Dan a szavaztok 45 százalékát szerezte meg, a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje, Gabriela Firea pedig a 24 százalékát. A harmadik helyre Cristian Popescu-Piedone került 13 százalékkal. A liberálisok jelöltje, Sebastian Burduja 10 százalékot szerzett, az AUR-os Mihai Enache 4 százalékot, Diana Șoșoacă 3 százalékot.

22.40:

Magas részvételi arány

Este tíz órakor bezártak a szavazókörzetek és véget értek az önkormányzati és EP választások. A szavazóhelyiségeket csak kivételes esetekben lehet nyitva tartani, akkor, ha a választók sorban állnak és arra várnak, hogy leadhassák voksaikat.

A hivatalos adatok szerint az országos részvételi arány az EP választásokon 52,35 százalékos volt, összesen 9.433.380 polgár voksolt valamelyik listára, Háromszéken a polgárok 51,42 százaléka járult az urnákhoz, összesen 90.090-en nyilvánítottak véleményt. Öt évvel ezelőtt az EP választáson 42,83 százalékos volt a háromszéki részvétel, 78.114 szavazattal, az országos pedig 49,02 százalékos 8.954.959 leadott vokssal.

Az önkormányzati voksoláson országosan 49,99 százalékos a részvételi arány, Háromszéken 50,71 százalékos. 2020 szeptemberében, az első fordulóban a romániai választópolgárok 46,02 százaléka szavazott, megyénkben 40,66 százalék

22.22:

Exit poll: Győzött a nagykoalíció, kényes helyzetben az RMDSZ

A CURS-Avantgarde közvélemény-kutatása szerint a vasárnapi európai parlamenti választásokon a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alkotta választási szövetség a szavazatok 54 százalékát szerezte meg, második helyen végzett a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a voksok 14 százalékával, harmadik a Mentsétek meg Romániát Szövetségből (USR), a Népi Mozgalom Pártjából (PMP) és a Jobboldal Erejéből álló Egyesült Jobboldal Szövetség (ADU) a szavazatok 11 százalékát szerezte meg. A felmérés szerint az RMDSZ listájára a választók 5 százaléka szavazott, ám a szövetség nem dőlhet hátra, hisz ez az eredmény a hibahatáron belül van, így csak a szavazatok végleges megszámlálása után tudhatjuk meg, hogy ott lesznek-e az EP-ben az erdélyi magyar képviselők.

21.30:

Átlag alá csúszott Háromszék

A nagyvárosok esti választási hajrája felsrófolta a román részvételt és a magyar megyék az országos átlag közelébe, vagy az alá csúsztak. Fél tízkor az országos jelenlét 51,6 százalékos volt, Háromszéken 50,94 százalékot mértek több mint 91 ezer szavazóval, Hargita megyében a jogosultak 51,76 százaléka szavazott, Maros megyében 53,47 százalék.

20.40:

Csoma Botond: megugrott a román részvétel

Az esti órákban megugrott a román részvétel, az RMDSZ értékelése szerint késélen mozog az 5 százalék – közölte Csoma Botond, a szövetség szóvivője. Úgy vélekedett, a nap folyamán most először került veszélybe a magyar képviselet és arra kérte a magyar embereket a nagyvárosokban és nagyközségekben, hogy menjenek el szavazni. „Még két óra áll rendelkezésre, 22 óráig lehet szavazni. Kérem, buzdítsák barátaikat, szomszédaikat is!” – nyilatkozta.

Fél kilenckor az országos részvételi arány 49,7 százalék volt, Háromszéken 49,5 százalék.

20.20:

Választási kihágások, bírságok

A választópolgárok befolyásolásának gyanújával bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak a rendőrök a román többségű Zágonbárkány községből érkezett bejelentés kapcsán. Egy 44 éves férfi pénzt és szeszes italt ajánlott helybeli választópolgároknak, hogy szavazzanak egy bizonyos jelöltre – közölte a rendőrség szóvivője. Korábban jeleztük, hogy két választási szabálytalanságot jelentettek a belügyi szerveknek. A Kovászna megyei rendőrség jelentése szerint Zágonban valaki kampányt folytatott a szavazás, napján, őt 1400 lejre bírságolták, Rétyen valaki felvételeket készített a szavazóhelyiségben, őt figyelmeztetésben részesítették. Egyébként rendben zajlik a választás, közölte a szóvivő. A rendőrök este 7 óráig 330 járművet ellenőrzitek, 380 személyt igazoltattak, és 54 bírságot róttak ki.

20.00:

Feljelentés Zágonban

Kovásznán 43,85 százalékos volt a részvételi arány fél nyolckor, a város nyolc választási körzetéből eddig Csomakőrös teljesített a legjobban, ahol a választók 50,61 százaléka járult az urnákhoz. Orbaiszéken az említett időpontig Zágon vezet (57,17 százalékkal), majd Kommandó (56,92 százalék), Nagborosnyó (53,6 százalék), Barátos (51, 59 százalék), a sereghajtó Zabola 42,72 százalékkal.

Zágonban egész nap érzékelhető volt az éles versenyhelyzet, a jelöltek nagyon figyelték egymást. Kiss Augustin polgármester szerint a román pártok jelöltjei többször jelentették a 112-es sürgősségi számon, hogy mikrobuszokkal hordják az embereket szavazni, ami a törvény szerint tilos. Végül kiderült, hogy egy mikrobusszal feldobolyi roma lakosok mentek Zágonba, a faluközpontban található üzletbe vásárolni. (bodor)

Jól teljesítettek a csomakőrösi választók. Bodor János felvétele

19.30:

Szavazásra buzdítanak

Három órával urnazárás előtt szavazásra buzdítanak az RMDSZ tisztségviselői. Különböző összehasonlításokkal igyekeznek rávenni a magyar polgárokat a szavazásra. A tét egyértelműen az EP-választás 5 százalékos küszöbértékének megugrása, enélkül ugyanis európai képviselők nélkül marad az erdélyi magyarság. Sokan elmentek szavazni eddig is, jelentősen többen, mint öt évvel ezelőtt, ám nagyon nagy a román szavazókedv is, így megtörténhet, ez még nem lesz elegendő. Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke arra hívja fel a figyelmet, hogy a Kárpátokon túli megyékben (Olt, Giurgiu, Vâlcea) 4-5 százalékkal magasabb a részvétel, mint Székelyföldön, Antal Árpád térképes élő bejelentkezésen érvel hasonló adatokkal és arra kérnek mindenkit, szavazzon, aki pedig megtette, győzze meg barátait, ismerőseit is.

Fél nyolckor Háromszéken 46,3 százalékos volt a részvételi arány, országosan 45,8 százalékos. Megyénkben eddig az időpontig 83 ezren szavaztak, öt évvel ezelőtt az urnazárásig 78 ezren.

18.20:

Jobban teljesítenek a Kovászna megyei román települések, mint a magyarok

Továbbra is az országos átlag fölött teljesít Kovászna megye, 18 órakor azonban már csak kevesebb mint egy százalékkal haladta meg megyénk a Romániában átlagosan mért 40,24 százalékos részvételi arányt. A városok közül továbbra is a barótiak a legszorgalmasabbak, ott 42,42 százalékos volt a részvétel, Kézdivásárhely pedig a sereghajtó 33,8 százalékkal. Falvakon jelentősen nagyobb a szavazókedv, mint városokon és legtöbben 45-64 év közötti korosztályból voksoltak, közülük is élen járnak a nők. Az először szavazó 18-24 évesek közül 5200-an nyilvánítottak véleményt. A legnagyobb részvételi arányt a feldobolyi iskolában mérték, itt 18 óráig a polgárok 78 százaléka leadta voksát.

Az RMDSZ által összesített legfrissebb adatok szerint a megye román régiója jobban teljesít, mint a magyar: Zágonbárkányban, Dobollón, Szitabodzán, Bodzafordulón és Nagypatakon 43 százalékos volt a 18 órás részvételi arány, míg Sepsi- és Kézdiszéken, illetve Erdővidéken 36,76 százalékos.

17.12:

Növekszik a szavazókedv megyénkben

Délután öt órakor majd 2 százalékkal haladta meg a háromszéki részvétel az országos átlagot az Európai Parlamenti voksoláson és több mint 5 százalékkal magasabb, mint a legutóbbi ilyen szavazáson, öt évvel ezelőtt. Öt órával az urnazárás előtt a romániai szavazópolgárok 34,95 százaléka nyilvánított véleményt, megyénkben 36,76 százalék. A városok közül kiemelkedően teljesít Barót, itt 37,86 százalékos volt a részvétel, Sepsiszentgyörgyön 31,64 százalékos, Kovásznán 31,27 százalék és Kézdivásárhelyen 30,14 százalékos. 2019-ben az EP választáson Kovászna mozgósított a legjobban, akkor délután 17 órakor 39,52 százalékos volt a jelenlét, Sepsiszentgyörgyön 30,48 százalékos, Kézdivásárhelyen 26,9 százalékos, Baróton pedig alig 23,11 százalékos.

Fotó: Albert Levente

16.38:

Választási szabálytalanságok

Két választási szabálytalanságot jelentettek a belügyi szerveknek Háromszéken vasárnap 15 óráig. A Kovászna megyei rendőrség jelentése szerint Zágonban valaki kampányt folytatott a szavazás, napján, őt 1400 lejre bírságolták, Rétyen valaki felvételeket készített a szavazóhelyiségben, őt figyelmeztetésben részesítették. Egyébként rendben zajlik a választás, közölte a szóvivő. Hozzátette, a rendőrök 231 járművet ellenőrzitek, 281 személyt igazoltattak, és 39 bírságot róttak ki.

16.32:

Illyefalván sokakat mozgósított a verseny

Nem sokat változott a településenkénti rangsor a délelőtthöz képest Kovászna megyében. A legalacsonyabb aktivitás változatlanul a sepsiszentgyörgyi Néri Szent Fülöp Iskolában berendezett szavazókörzetben tapasztalható, itt délután 16 órakor alig haladta meg a 20 százalékot a részvétel, de alacsonyabb arányban járulnak az urnák elé a sepsiszentgyörgyi Állomás és a Csíki negyed lakói is. Sepsiszentgyörgyön változatlanul a belváros és Szemerja jár az élen részvételben.

Feldobolyban ezzel szemben a 73 százalékot is meghaladta a részvétel, ugyancsak nagy – 55 százalék körüli – a szavazási kedv többek között Fotosmartonoson, Hatolykán, Bardocon, Hetében. Nagy arányban járulnak az urnákhoz Illyefalva községben is, ahol éles magyar-magyar versenyre számítanak a polgármester-választáson. Ugyanakkor azokban a városokban, ahol meglehetősen hangos, éles volt a kampány – Kézdivásárhelyen és Baróton – inkább átlagos a részvétel. Kézdivásárhelyen van szavazókörzet, ahol 28 százalékos volt a részvétel, de akadt 37 százalékos eredmény is. Ami Barótot illeti, 16 órakor Bibarcfalván, Miklósváron és Köpecen volt a legmagasabb a részvétel.

16.21:

Magas a részvétel, Háromszék a középmezőnyben

A 16 órás részvételi adatok szerint továbbra is magas a részvétel a választásokon Romániában. Az EP-voksoláson 16 óráig közel 6 millió választópolgár adta le voksát, ez 233 ezerrel több, mint 2019-ben ugyanebben az órában. 2019-ben egyébként 9 352 ezren szavaztak, ez 51,2 százalékos részvételnek felet meg. Most a 16 órás adatok szerint a részvétel országosan mintegy 33 százalékos. Háromszék a középmezőnyben áll, ami a részvételi arányt illeti. Kovászna megyében az országos átlagot majdnem 2 százalékkal meghaladó a részvétel: 34,73 százalékos. Hargita, Maros megyében ugyancsak átlag fölötti a szavazási kedv, és lassan felzárkózott a többi magyarlakta megye is: Bihar, Szilágy és Szatmár is.

15.55:

Továbbra is Havasalföld vezet, elmarad a magyar részvétel a romántól

Csoma Botond, az RMDSZ szóvivője a 13 órás részvételi adatokat értékelve kifejtette: becsléseik szerint a magyar részvétel továbbra is elmarad a romántól, az erdélyi, számottevő magyar lakosságú megyék közül Hargita, Kovászna és Maros megyében azonban meghaladta az országos átlagot a részvételi arány. Alacsonyabb viszont a választók aktivitása Kolozs, Szatmár és Bihar megyében. A jelentős magyar lakosságú megyéken belül a magyar településeken hasonló részvétel becsülhető a magyar és az összlakosság esetében. A magyar részvétel lemaradása alapvetően Bihar és Maros megyéken belül jellemző. Továbbra is Havasalföldön a leginkább kiemelkedő a részvételi arány. Többen is jelezték, hogy Szatmáron magyarellenes SMS-t küldözgetnek („Iesiti la vot sa scoatem ungurii din institutii. Satu Mare are nevoie de un roman adevarat. Adrian Cozma”). Erre egyetlen jó válaszunk lehet a mai napon: magyarellenességre sok magyar szavazat! Menjünk el mindannyian szavazni – szögezte le Csoma Botond. Arra is felhívta a figyelmet: többen jelezték, hogy nem kaptak automatikusan EP-szavazólapot is a négy önkormányzati szavazólap mellé. Azt kérik a magyaroktól, hogy kérjék az EP-szavazólapot is, ha nem kapnák automatikusan kézhez.

14.15:

Egyre jobban áll Háromszék

Az országos átlag fölött teljesít Háromszék a részvétel tekintetében. A 14 órás adatok szerint az országos átlagnál majdnem egy százalékkal többen mentek el szavazni Kovászna megyében. Az országos részvételi arány 26,03 volt, a Kovászna megyei 27 százalék. Ezzel Kovászna megye a középmezőnyben áll, a 24. a megyék közti részvételi rangsorban.

13.40:

Antal Árpád: a magyarok szavazata kétszer annyit ér

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester a szavazás utáni nyilatkozatában kifejtette: „Szüleimtől és tanáraimtól azt tanultam, hogy magyarként kétszer többet kell tanulni, kétszer többet kell dolgozni, kétszer többet kell teljesíteni ahhoz, hogy ebben az országban érvényesüljünk, de nekünk, magyaroknak a szavazatunk is kétszer annyit ér. Egyrészt erősíti a közösségünket, másrészt pedig gyengíti a magyarelleneseket. Éppen ezért arra biztatok mindenkit, éljen ezzel a lehetőséggel, és vegyen részt a választásokon. Most ez nagyon fontos. Én ma arra szavaztam, hogy továbbra is legyen hangunk Európában, és továbbra is legyen erőnk itthon, Erdélyben.”

Fotó: Albert Levente

13.20:

Élen a déli megyék

Továbbra is a déli megyékben a legmagasabb a szavazási kedv: a 13 órás adatok szerint Olt és Teleorman megyékben a 30 százalékot is meghaladta az urnákhoz járulók aránya. A nagyvárosokban hagyományosan alacsonyabb az aktivitás a délelőtti órákban, ez látszik most is: Bukarestben, illetve Kolozs, Temes, Szeben és Iași megyében sem érte el a 20 százalékot a részvétel.

13.13:

400 ezerrel többen szavaztak eddig, mint 5 éve

Kitartóan magasa részvételi hajlandóság országszerte: az EP-választásokon 13 óráig mintegy 400 ezerrel többen szavaztak, mint 5 éve. Az országos részvételi arány 22,2 százalékos volt ebben az órában. A magyarlakta megyék elkezdtek felzárkózni: Háromszéken és Hargita megyében is magasabb a részvétel, mint az országos átlag. Kovászna megyében 22,88, Hargita megyében 22,9, Maros megyében 22,9 százaléknyian voksoltak 13 óráig. Bihar és Szilágy megyében is hasonló az arány, Szatmár viszont 21 százalék alatt állt.

12.43:

Háromszéken Feldoboly az élen

Kovászna megyében délig Feldoboly vezeti a részvételi versenyt: a Nagyborosnyó községhez tartozó kis faluban az ott élők 57,69 járult az urnákhoz. A rangsorban Hete (38,92 százalék), Uzonfüzes, Kisborosnyó, Cófalva következik, de magas a szavazási hajlandóság Sepsiszentkirályban, Oltszemen is. Megyei szinten a legkisebb arányban a sepsiszentgyörgyi Néri Szent Fülöp iskolába berendezett körzetbe mentek szavazni délig (8,17 százalék), de alacsony az aktivitás a sepsiszentgyörgyi Állomás negyedben, Zabolán, Csomakőrösön is.

12:26:

Mire szavazott Kelemen Hunor?

Kelemen Hunor: „Ma arra szavaztam, hogy legyen erőnk a helyi önkormányzatokban, hisz azok a döntések, amelyek helyben születnek, azonnal éreztetik hatásukat a mindennapi életünkben, és nekünk kell alakítanunk a sorsunkat. Másrészt az európai parlamenti listán arra szavaztam, hogy legyen hangunk Európában, hisz az erdélyi magyarok történetét csak a mi képviselőink mondják el. Magas részvételre lehet számítani, ezt az eddigi számok is mutatják. Szükség van 500 ezer szavazatra azért, hogy a közösségünk ereje látszódjon itthon, és hallható legyen az Európai Parlamentben” – nyilatkozta az RMDSZ elnöke.

12.13:

Sepsiszentgyörgyön Szemerján és a belvárosban a legnagyobb a részvétel

Vegyes képet mutat a sepsiszentgyörgyi szavazási kedv a szavazókörzetek szerinti részvétel tekintetében. A déli 12 órás adatokon az látszik, hogy a legnagyobb arányban a szemerjaiak, illetve a városközpont környékén élők éltek szavazati jogukkal eddig. A Székely Mikó Kollégiumban berendezett körzetben déli 12 körül 20,27 százalékos, a Hófehérke óvodában berendezett körzetben 24,64 százalékos volt a részvételi arány. A legalacsonyabb a szavazási hajlandóság az Őrkőn: a Néri Szent Fülöp iskolában berendezett körzetben 6,33 százalékos volt a részvétel, de a Csíki negyedben és az Állomás negyedben is alacsonyabb az aktivitás.

11.56:

Félmillió igen

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke Kézdivásárhelyen, az oroszfalusi iskolában adta le szavazatát.

Ezt követően elmondta: „A félmillió magyar igenre, a nyugodt erőre szavaztunk. Arra, hogy legyen hangunk itthon és Európában, hogy Székelyföld az a hely legyen, ahol érdemes családot alapítani, szakmailag kiteljesedni. Építsünk együtt olyan Székelyföldet, ahova gyermekeink hazatérnek. Arra biztatok mindenkit, vegyen részt a választáson. Szavazzunk minél többen, hogy legyen félmillió igen és legyen magyar jövő itt, Székelyföldön és Erdélyben!”

Fotó: RMDSZ

11.07:

Országosan magas a szavazási kedv, Háromszéken átlaghoz közeli

Mind az európai parlamenti, mind az önkormányzati választáson magas a szavazási hajlandóság. Az országos részvételi arány a 11 órás adatok szerint az EP választásokon 13,24 százalék, az önkormányzatin 12,86. Mindkét szám magasabb, mint az 5, illetve 4 évvel korábbi adat: az EP-választásokon most majdnem 3 százalékkal többen vettek részt, mint 2019-ben ugyanebben az órában, az önkormányzati voksoláson a különbség nagyjából másfél százalékos.

A magyarlakta megyékben a részvétel elmarad az országos átlagtól, noha nem annyira jelentősen, mint a korábbi alkalmakkor. Kovászna megyében 11 óráig a választói névjegyzékben szereplők 12,6 százaléka vett részt az európai parlamenti választásokon, 12,43 az önkormányzatin.

Hargita megyében 12,3, Maros megyében 12,67, Szatmár megyében 11,72, Bihar megyében 11,33, Szilágy megyében 12,1, Kolozs megyében 10,35 százalékos a részvételi arány az EP-választásokon. A legmagasabb a szavazási kedv Teleorman megyében, ahol a választói névjegyzékben szereplők 20,7 százaléka járult az urnákhoz 11 óráig.

Kovászna megyében 180 ezer választót várnak az urnákhoz

Szavazni reggel 7-től este 10 óráig lehet, a választásra jogosultak öt szavazólapot kapnak kézhez: a helyitanácstag-jelöltek, a megyeitanácstag-jelöltek listáit, illetve a polgármesterjelöltek és a megyeitanácselnök-jelöltek névsorát, valamint az EP-képviselőjelöltekét.

Az Állandó Választási Hatóság honlapja (roaep.ro) szerint Romániában jelenleg 18 987 675 személy szerepel az állandó névjegyzékben. (Ez a valóságtól meglehetősen távol álló adat, majdnem ugyanennyi személyt regisztráltak a népszámláláskor, miközben utóbbi szám a 18 éven aluliakat is magában foglalja. Ez torzítja a részvételi arányt is, érdemes ezért a részvételi adatokat is fenntartásokkal kezelni: a hivatalos számnál a gyakorlatban nagyobb arányban járulnak az urnákhoz a szavazók – szerk. megj.) Kovászna megyében 179 077 választó szerepel a névjegyzékben. Az önkormányzati választásokon mindenki csak a lakhelye szerinti szavazókörzetben adhatja le voksát. Az európai parlamenti választásokon az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti szavazókörzetben az állandó választói névjegyzék alapján, a lakóhely szerinti településén kívül bármely más szavazóhelyiségben a választói pótlista alapján lehet szavazni.