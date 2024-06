Június 9-én, vasárnap önkormányzati és európai parlamenti választásokat tartanak Romániában. A választás menetéről, a részvételi arányról, az előzetes eredményekről, exit-poll felmérésekről a nap folyamán és az urnazárás után a 3szek.ro oldalon is tájékozódhat folyamatosan frissülő hírfolyamunkban.

12.43:

Háromszéken Feldoboly az élen

Kovászna megyében délig Feldoboly vezeti a részvételi versenyt: a Nagyborosnyó községhez tartozó kis faluban az ott élők 57,69 járult az urnákhoz. A rangsorban Hete (38,92 százalék), Uzonfüzes, Kisborosnyó, Cófalva következik, de magas a szavazási hajlandóság Sepsiszentkirályban, Oltszemen is. Megyei szinten a legkisebb arányban a sepsiszentgyörgyi Néri Szent Fülöp iskolába berendezett körzetbe mentek szavazni délig (8,17 százalék), de alacsony az aktivitás a sepsiszentgyörgyi Állomás negyedben, Zabolán, Csomakőrösön is.

12:26:

Mire szavazott Kelemen Hunor?

Kelemen Hunor: „Ma arra szavaztam, hogy legyen erőnk a helyi önkormányzatokban, hisz azok a döntések, amelyek helyben születnek, azonnal éreztetik hatásukat a mindennapi életünkben, és nekünk kell alakítanunk a sorsunkat. Másrészt az európai parlamenti listán arra szavaztam, hogy legyen hangunk Európában, hisz az erdélyi magyarok történetét csak a mi képviselőink mondják el. Magas részvételre lehet számítani, ezt az eddigi számok is mutatják. Szükség van 500 ezer szavazatra azért, hogy a közösségünk ereje látszódjon itthon, és hallható legyen az Európai Parlamentben” – nyilatkozta az RMDSZ elnöke.

12.13:

Sepsiszentgyörgyön Szemerján és a belvárosban a legnagyobb a részvétel

Vegyes képet mutat a sepsiszentgyörgyi szavazási kedv a szavazókörzetek szerinti részvétel tekintetében. A déli 12 órás adatokon az látszik, hogy a legnagyobb arányban a szemerjaiak, illetve a városközpont környékén élők éltek szavazati jogukkal eddig. A Székely Mikó Kollégiumban berendezett körzetben déli 12 körül 20,27 százalékos, a Hófehérke óvodában berendezett körzetben 24,64 százalékos volt a részvételi arány. A legalacsonyabb a szavazási hajlandóság az Őrkőn: a Néri Szent Fülöp iskolában berendezett körzetben 6,33 százalékos volt a részvétel, de a Csíki negyedben és az Állomás negyedben is alacsonyabb az aktivitás.

11.56:

Félmillió igen

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke Kézdivásárhelyen, az oroszfalusi iskolában adta le szavazatát.

Ezt követően elmondta: „A félmillió magyar igenre, a nyugodt erőre szavaztunk. Arra, hogy legyen hangunk itthon és Európában, hogy Székelyföld az a hely legyen, ahol érdemes családot alapítani, szakmailag kiteljesedni. Építsünk együtt olyan Székelyföldet, ahova gyermekeink hazatérnek. Arra biztatok mindenkit, vegyen részt a választáson. Szavazzunk minél többen, hogy legyen félmillió igen és legyen magyar jövő itt, Székelyföldön és Erdélyben!”

Fotó: RMDSZ

11.07:

Országosan magas a szavazási kedv, Háromszéken átlaghoz közeli

Mind az európai parlamenti, mind az önkormányzati választáson magas a szavazási hajlandóság. Az országos részvételi arány a 11 órás adatok szerint az EP választásokon 13,24 százalék, az önkormányzatin 12,86. Mindkét szám magasabb, mint az 5, illetve 4 évvel korábbi adat: az EP-választásokon most majdnem 3 százalékkal többen vettek részt, mint 2019-ben ugyanebben az órában, az önkormányzati voksoláson a különbség nagyjából másfél százalékos.

A magyarlakta megyékben a részvétel elmarad az országos átlagtól, noha nem annyira jelentősen, mint a korábbi alkalmakkor. Kovászna megyében 11 óráig a választói névjegyzékben szereplők 12,6 százaléka vett részt az európai parlamenti választásokon, 12,43 az önkormányzatin.

Hargita megyében 12,3, Maros megyében 12,67, Szatmár megyében 11,72, Bihar megyében 11,33, Szilágy megyében 12,1, Kolozs megyében 10,35 százalékos a részvételi arány az EP-választásokon. A legmagasabb a szavazási kedv Teleorman megyében, ahol a választói névjegyzékben szereplők 20,7 százaléka járult az urnákhoz 11 óráig.

Kovászna megyében 180 ezer választót várnak az urnákhoz

Szavazni reggel 7-től este 10 óráig lehet, a választásra jogosultak öt szavazólapot kapnak kézhez: a helyitanácstag-jelöltek, a megyeitanácstag-jelöltek listáit, illetve a polgármesterjelöltek és a megyeitanácselnök-jelöltek névsorát, valamint az EP-képviselőjelöltekét.

Az Állandó Választási Hatóság honlapja (roaep.ro) szerint Romániában jelenleg 18 987 675 személy szerepel az állandó névjegyzékben. (Ez a valóságtól meglehetősen távol álló adat, majdnem ugyanennyi személyt regisztráltak a népszámláláskor, miközben utóbbi szám a 18 éven aluliakat is magában foglalja. Ez torzítja a részvételi arányt is, érdemes ezért a részvételi adatokat is fenntartásokkal kezelni: a hivatalos számnál a gyakorlatban nagyobb arányban járulnak az urnákhoz a szavazók – szerk. megj.) Kovászna megyében 179 077 választó szerepel a névjegyzékben. Az önkormányzati választásokon mindenki csak a lakhelye szerinti szavazókörzetben adhatja le voksát. Az európai parlamenti választásokon az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti szavazókörzetben az állandó választói névjegyzék alapján, a lakóhely szerinti településén kívül bármely más szavazóhelyiségben a választói pótlista alapján lehet szavazni.