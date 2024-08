Megérkeztek az első F–16-os vadászrepülők Ukrajnába

Következő írásunk

Kovászna, Hargita és Maros megye tanácsának elnökei az elmúlt évek gyakorlatához híven ismét asztalhoz ültek Tusványoson, közös mérleget vontak, majd azt vázolták, az elkövetkezőkben miben működhetnek együtt. Tamás Sándor, Borboly Csaba és Péter Ferenc úgy vélte, közös erővel számos kérdést megoldhatunk úgy, hogy abból mindannyiunknak haszna származzék. Ugyanakkor lényeges, hogy partnerséget alakítsanak ki a környékbeli román többségű megyékkel, Bukaresttel, Budapesttel és Brüsszellel is, mint ahogy az is, hogy ne csak az infrastrukturális beruházásokra költsenek, hanem kulturális célokra is.