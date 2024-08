Visszalépett és Trumpot támogatja Robert F. Kennedy

Ezt a 70 éves politikus az arizonai Phoenix városában tartott kampányfellépésén közölte. Kennedy elmondta, a kampánycsapata által elvégzett belső felmérések szerint a versenyben maradva támogatókat vonhat el Trumptól, aki szoros versenyben áll a demokraták jelöltjével, Kamala Harris hivatalban lévő alelnökkel. Bejelentette azt is: tíz ingadozó államban eltávolíttatja nevét a szavazócédulákról, hogy ne veszélyeztesse ott a választási eredményt, azonban a többi tagállamban megtartja jelöltségét.

Kennedy hangsúlyozta, hogy már többször is találkozott Trumppal és segédeivel, s megtapasztalta, hogy egyetértenek olyan kérdésekben, mint a határok biztonsága, a szólásszabadság és a háborúk lezárásának szükségessége. „Ezek azok az alapvető okok, melyek meggyőztek arról, hogy elhagyjam a Demokrata Pártot, függetlenként induljak és most támogatásom adjam Trump elnöknek” – mondta Kennedy. „Még mindig számos olyan kérdés van, amelyben továbbra is nagyon komoly nézeteltéréseink vannak. Más kulcsfontosságú ügyekben azonban egyetértünk” – tette hozzá.

A Kennedy család tagjaként, környezetvédelmi ügyvédként és oltásellenes aktivistaként ismert fiatalabb Robert F. Kennedy az Ipsos legfrissebb augusztusi felmérése szerint ugyan a megkérdezettek mindössze 4 százalékának támogatását élvezi, ez azonban a mérleg nyelve lehet Trump és Harris szoros küzdelmében. Kennedy 2023 áprilisában még Joe Biden hivatalban lévő elnök kihívójaként indult a Demokrata Párt elnökjelöltségéért, ám alulmaradt a versenyben.