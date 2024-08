Előző írásunk

Tegnaptól három daru is üzemel a kézdivásárhelyi fedett uszoda építkezésénél, a harmadik épp saját magát rakta össze, a különleges jármű ellensúlyai is speciális szállítmány részeként érkeztek meg a céhes városba. A Nagyváradról hozott daru mellett több szállítmány Temesvárról futott be, a tetőelemek egy részét szállították Kézdivásárhelyre.