Függetlenként indul Geoană

A 66 éves politikus a múlt héten jelentette be, hogy szeptember 10-ei hatállyal lemond NATO-főtitkárhelyettesi tisztségéről, amelyet 2019 óta töltött be. Tegnap Facebook-oldalán jelentette be: jelölteti magát az államelnök-választáson, mert tudja, hogy „valódi változásra van szükség”. Videóüzenetében úgy fogalmazott: nem ígér csodákat, de minden román elnöke szeretne lenni, a diaszpórában élőket is beleértve, nemzetiségtől vagy vallási felekezettől függetlenül.