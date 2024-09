A torjai kis repteret Kovács Róbert működteti, neki is van egy kis gépe, őt kereste fel ez alkalommal Kőszegi Péter sportrepülő-pilóta a Septemberfest alkalmával, hogy megkóstolhassa a hatvanméteres túrós puliszkát, ugyanakkor felfedezze a környék szépségeit. „Április elseje óta nyílik erre lehetőség, hogy leszállás nélkül lehet iderepülni, ez egy három órás utat jelent. A szabályokat be kell tartani, kommunikálni a repüléstájékoztatási központokkal, így a budapestivel, debrecenivel, kolozsvárival, a Bukarest-infóval. Úgy záródik a repülés, hogy amikor leszálltam, telefonon mindössze bejelentkeztem. Ugyanúgy repülünk, mint a nagy gépek, ugyanolyan szabályok szerint. De most már libalegelőről libalegelőre lehet repülni, óriási könnyítés. Legyen szó Budapest és Európa bármelyik pontja között, vagy jelen esetben Budapest és Torja között” – magyarázta.

A repülőgép mérete hordozza, hogy hol lehet leszállni, de a torjai kifutó elégséges volt a kétszemélyes gép fogadására.

A sportrepülő-pilóta korábban is járt repülővel Székelyföldön, ugyanis 2007-ben Székelyvarságon vásárolt egy telket. A schengeni tiltás feloldása előtt azonban jóval macerásabb és költségesebb volt az ide repülés, több ízben le kellett szállni, illetékeket fizetni, akkoriban hat órát vett fel az út – magyarázta.