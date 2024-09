Óriási érdeklődés a csernátoni Burrogtatón

Bár a szervezők idén is igyekeztek minél több parkolóhelyet biztosítani, a kocsisor mégis a Múzeum utca végéig húzódott, sőt, a kevésbé szerencsések – vagy épp előrelátók – nem is hajtottak be, inkább a főúton vagy a sportterem környékén hagyták a személygépkocsikat, és gyalog mentek a rendezvény helyszínére. Sétálni is ideális volt az idő, a nap erőre kapott, a szél nem fújt, így ilyen szempontból tökéletes volt az időzítés.

A szervezőknek azért jócskán akadt dolguk, rengeteg burrogtatót kellett eligazítaniuk, s vigyázniuk, hogy ne történjen baleset. D. Haszmann Árpádtól megtudtuk: először hetven részvételi lapot nyomtatott névvel, majd utána még legalább két tucatot „üresen”, így a jelentkezők száma minden bizonnyal elérte a százat. Pontosan felmérni nem igazán lehetett, hiszen a méretes kert minden sarkában rotyogott egy traktor, gőzgép, stabil motor vagy épp egy ósdi terepjáró.

A traktorok felvonulását nemcsak a kertben, hanem az úton is nagy érdeklődés övezte: emberek százai voltak kíváncsiak a régi, de méretes vasszívet dobogtató gépek parádéjára, amit szokás szerint a veterán, ez alkalomra életre keltett traktorok vezettek. Legelöl egy R 30-35-ös típusú HSCS izzófejes traktor vonult, ez csak azt követően burrant fel, hogy a motor elején a népiesen „töknek” becézett öntvényt gázlámpával annyira felhevítették, hogy az üzemanyagot már be tudta robbantani. Utána dübörgött a budapesti Vörös Csillag Traktorgyár egyik csodája, a kommunista beütésű nevet viselő gép azonban még a kispesti Hofherr-Schrantz-Clayton-Shuttleworth (HSCS) Magyar Gépgyári Művek Rt. örökségéből származik, és mondhatni, patikaállapotban maradt meg, persze ehhez a tulajdonos odaadó gondoskodására is szükség volt.

A HSCS remekműveiből egyébként többre is rá lehetett csodálkozni, így például a K 44-48 típusra, de volt McCormick, Super Dexta, Zetor, Universal, Renault és Hatz márkájú is, hogy csak egy párat soroljunk fel a bőséges felhozatalból. A felvonuláson nemcsak traktorok, hanem házi barkácsolású járművek, régi autók és motorbiciklik is részt vettek, nagy tapsot aratott az a két gyermek, akik játék­autókkal zárták le a sort. Sok traktor után pótkocsit is kötöttek, ezek zsúfolásig teltek, zömében gyerekek élvezhették a rövid utazást, amit így tehettek meg a nagyközségben.

A kertbe visszatérve a géptulajdonosokat Nagy Endre, az esemény műsorvezetője köszöntötte, aki mellett Kádár Zoltán gépész, a mezőkövesdi Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum vezetője nyújtott szakszerű magyarázatot a gépekről, nem mulasztva el elmondani: úgy gondolja, hogy a múzeum előző vezetője, néhai Haszmann Pál a túloldalról nagy mosollyal tekint a résztvevőkre ezen a napon. „Édesapjával, id. Haszmann Pállal tették le ennek a múzeumnak az alapjait, ezt a méltó, de nem könnyű terhet viszi tovább lánya, Dimény Haszmann Orsolya” – mondotta a gépész, azt is kiemelve: tizenkét évvel ezelőtt mindössze pár traktort csodálhatott meg a közönség, ma már hatalmassá nőtte ki magát a rendezvény.

A jelenlévőket a felvonuláson traktorvezetésre is vállalkozó D. Haszmann Orsolya is köszöntötte, Fejér László Ödön szenátor pedig azt emelte ki: hagyománytisztelő közösség a székely, és ez látszik ezen a rendezvényen is. „Olyan jó látni, hogy ennyien itt vagyunk egy ilyen különleges és érdekes rendezvényen, abban a múzeumban, amely a Haszmann család sok évtizedes munkájának és értékőrző tevékenységének gyümölcse és amely az egész székely népi történelmünket és történetünket élteti mind a mai napig! Őszinte elismerés és hála jár ezért!” – mondotta a szenátor.

A rendezvényen a múzeum barátja, a gyöngyösi Lévai Sándor gyűjtő is jelen volt, aki mintegy 180 traktorból álló kollekciójából magával hozott négy Hoffher traktort is, köztük kettő világszinten ritkaságszámba megy.

A csernátoni Burrogtatót színesítette a Felső-Háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar előadása, fellépett a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes, koncertezett a Cover’n cover együttes Kátai Judittal és Orbán Ferenccel. A múzeumban Boros László makettkiállítását lehetett megtekinteni, a bejárat melletti kemencében ízletes házi kenyeret sütöttek, amit zsírral kenve kínálgattak a jelenlévőknek. A délután folyamán volt cséplésbemutató, ennek helyszíne mellett pöfögtek a múzeum működő stabil motorjai, a csendesebb időtöltést a népi gyermekjátékok, valamint a kézműves-foglalkozások biztosították a Békéscsabai Díszítőművész Szakkör és Hegyeli Hunor vezetésével.