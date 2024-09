Megrendült Ciucă bizalma a szociáldemokratákban

Következő írásunk

Rúzsa Magdi úgy vélte, már az első meghallgatás után kijelenthető, valószínűsíthetően Tóth Abigél Evelin nyeri a Megasztár 2024-es kiadását. A 21 éves sepsiszentgyörgyi lány nem csak a vajdasági születésű, szintén a tehetségkutatóban feltűnt Rúzsa Magdit varázsolta el Bruno Mars When I Was Your Man című dalának előadásával, hanem a TV2 műsorának többi négy zsűritagját is.