Honatyának készülnek, elköszöntek az alprefektusok

Távozásuk tényét Ráduly István prefektus is megerősítette az Agerpres hírügynökségnek. Elmondása szerint pár napja értesítették a szándékukról. Ráduly István azt is elmondta, hogy a hivatal egyik jogásza, Sergiu Mitroi lesz a következő al­prefektus. Ő már korábban is töltötte be e tisztséget.

Szintén az Agerpresnek nyilatkozva Sebastian Cucu elmondta, hogy a képviselőházi helyre pályázik, ő a PSD megyei listavezető. Azért kellett most lemondania, mivel a törvény szerint a prefektusok és alprefektusok csak akkor pályázhatnak törvényhozásbeli helyekre, ha legkevesebb 50 nappal a választások előtt távoznak tisztségükből.

Cosmin Boricean a Facebookon közzétett hosszas és érzelgős bejegyzésében jelezte, hogy lemond jelenlegi beosztásáról, mivel „újabb szakmai projekt” adódott számára, melyről elmondása szerint később számol be. A PNL megyei vezetősége időközben megerősítette, hogy a párt szenátusi jelöltlistájának első helyén indul a decemberi választásokon.

Boricean négy év és közel nyolc hónapon keresztül töltötte be a tisztséget, Sebastian Cucu valamivel rövidebb ideig, mivel ő Dulányi-Balogh Szilárdot váltotta az USR-nek az akkori kormányból való kilépését követően. (ndi)