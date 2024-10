Szombat éjfélkor járt le az államelnöki jelölések benyújtásának határideje, a nagy pártok mellett több kisebb alakulat is indított jelöltet, illetve néhány független jelölt is szándékszik megméretkezni a hat hét múlva esedékes államelnöki választáson. A jelöltállítás nem zajlott zökkenőmentesen, Miron Cozma dossziéját nem fogadta el a Központi Választási Iroda, több jelölt ellen pedig óvást nyújtottak be, melyek közül egy, a szélsőségesen nacionalista S.O.S. Románia Párt elnökének esetében az alkotmánybíróság helyt adott az óvásnak, kizárva a választási versenyből Diana Iovanovici-Şoşoacăt. Şoşoacă azonban még a jelöltállítási határidő lejárta előtt másodszor is benyújtotta iratcsomóját a Központi Választási Irodához, amely a tegnap délután hat órakor kezdődött ülésén tűzte napirendre az igénylés megvitatását, késő este pedig kiderült: elutasították a jelentkezést.