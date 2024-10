Megnyílt Sepsiszentgyörgy terelőútja

Majdnem pontosan három évvel a munkálatok megkezdése után különösebb formaságok nélkül adták át szerdán a forgalomnak Sepsiszentgyörgy közel 12 kilométeres terelőútját, amely a városon kívül Szotyort és Kilyént is mentesíti az áthaladó gépjárművektől. Antal Árpád polgármester szerint ezzel százezer okunk van az örömre, mert havonta százezer autóval kevesebb jön be a megyeszékhelyre.

Üröm is van az örömben: a terelőút feliratozása egynyelvű lett, dacára annak, hogy a szállítási minisztérium és maga a miniszter is támogatta a kétnyelvűséget (a román mellett a magyar feliratozást); ez a belügyminisztérium közlekedési bizottságánál hasalt el, de nem marad így, ki fogják a táblákat cserélni, és visszatér, vagy inkább beáll a normalitás – tette hozzá az elöljáró. Antal Árpád hangsúlyozta: a terelőút azért lett meg, mert az RMDSZ kormányon volt. A mintegy 70 millió euróból megépült terelőút az emberekért van, az átmenő forgalom csökkenésével több hely marad a városban élőknek, a biciklizőknek, gyalogosoknak, még tisztább lesz a levegő (Sepsiszentgyörgy jelenleg a harmadik legjobb levegőjű város az országban), ugyanakkor növeli a város és a szépmezői ipari park vonzerejét is; emellett azoknak is segít, akik el akarják kerülni a várost.

Nagyon fontos, hogy a város fejlődik. A terelőútról az Sepsi Aréna, a Sepsi OSK Aréna, a szépmezői ipari park is látszik, ami mind a helybeliek életminőségét javítja. Ez a fejlődés nem áll meg, Bukarestben is azon leszünk, hogy folyatódjon, ennek azonban egyik legfontosabb előfeltétele, hogy a következő választásokon jól szerepeljen az RMDSZ – fűzte hozzá az elhangzottakhoz Miklós Zoltán parlamenti képviselő.

Antal Árpád polgármester és Miklós Zoltán képviselő

A terelőutat mindenféle ceremónia és szalagvágás nélkül, kevéssel 13 óra után nyitották meg. Az útügyi társaság brassói regionális vezetői és munkatársai, az építő cégek, helyi hivatalosságok és sajtó képviselői rendőri kísérettel végighajtottak rajta a Szotyor előtti letérőtől a csíkszeredai országútig és vissza, az útügynek a terelőúttal együtt megépített szépmezői karbantartó telepére, ott gratuláltak egymásnak a jelenlevők. Ekkor már mindkét irányban megindult a közlekedés, a teherautók, személygépkocsik úgy hajtottak végig az új úton, mintha az mindig is ott lett volna. Az útügyi igazgatóság részéről senki nem nyilatkozott, egy délelőtt kiadott közleményben azonban felsorolják a legfontosabb tudnivalókat.

A VO12F jelzésű új út építésére 2021. november elsején adták ki a rendeletet – olvasható a Tudor Alexandru Duțu regionális útügyi igazgató által aláírt közleményben –, az eredeti tervekhez képest tehát majdnem egyéves késéssel készült el az út. A közlemény szerint az európai forrásokból finanszírozott tervet a Gott Strasse – Eurostrada – Perfect Consult Europe – Hydrostroy cégek tömörülése valósította meg, a szerződés értéke 289 407 422,70 lej volt, áfa nélkül. A beruházás célja a Sepsiszentgyörgy belterületén áthaladó forgalomnak, a balesetek számának és a légszennyezésnek a csökkentése, a lakosság életkörülményeinek javítása és a közlekedők nagyobb kényelme.

Az út a környékbeli települések kapcsolatait is javítja azáltal, hogy felgyorsítja az utazást, és így lerövidíti az utazási időt. A terelőút 80 kilométeres óránkénti sebességre van tervezve, hossza 11,56 km, szélessége 7 méter (sávonként 3,5). Kökös felől jövet Szotyor előtt, a körforgalommá alakított illyefalvi letérőnél ágazik el jobbra a 12-es országútból, és a város Csíkszereda felőli kijáratánál, a vámhivatal után, szintén egy újonnan kialakított körforgalommal csatlakozik vissza. Összesen négy körforgalom található rajta: a két végén kívül a Kilyént Uzonnal összekötő úton és Szépmezőn is egy-egy. Utóbbi közelében egy-egy illemhellyel felszerelt pihenőhelyet alakítottak ki az út két oldalán, ezekben egyenként 25 személygépkocsi és 16 teherautó számára van parkolóhely. Az egyik parkoló mellett karbantartási telepet is létrehoztak.

A terelőútnak három felüljárója is van: az egyik a brassói, a másik a berecki, a harmadik és leghosszabb a csíkszeredai vasútvonal és az Olt fölött visz át – összegez az útügyi közlemény.

Az elmúlt hetekben elég sok sepsiszentgyörgyi lakos biciklizett a még teljesen forgalommentes terelőúton, ezt ezután is megtehetik, az út szélén van elég hely a kerékpározáshoz. Az már az autóból is látszik, hogy az út teljesen kész van: az útjelző tábláktól a szalagkorláton és a körforgalmaknál elhelyezett fényvisszaverő elemekig minden a helyére került, a körforgalmak és a felüljárók ki vannak világítva. Kétoldalt drótkerítés védi a beszaladó állatoktól, mint az autópályákat, a kerítés mentén pedig mezei utakat alakítottak ki a mezőgazdasági járművek számára; több helyen vízelvezető gödröket, átfolyókat is kiépítettek.

Sepsiszentgyörgy terelőútja amúgy nem csupán a város és a közigazgatásilag hozzá tartozó Kilyén és Szotyor, hanem Uzon és Szentivánlaborfalva átmenő forgalmának mérsékelésére is alkalmas, a 11-es országútról Kökös után balra letérők a terelőúton nyugodtabban haladhatnak, és a Szépmezőn már egy ideje használatban levő körfogalomnál térhetnek vissza a rétyi kereszteződéshez.