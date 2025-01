A múlt keddi győzelem után még úgy volt, hogy a Sepsi-SIC csapatának a döntetlen is elég a West Déva elleni mai mérkőzésen, ám a Temesvári CFR visszalépésével a zöld-fehérek elvesztették előnyüket a Hunyad megyeiekkel szemben, így ma este mindenképp nyerniük kell ahhoz, hogy az első négyben fejezzék be a teremlabdarúgó 1. Liga mostani idényének alapszakaszát. A Mánya Szabolcs irányította sepsiszentgyörgyi fiúk tehát 19 órától egy újabb sorsdöntő mérkőzés előtt állnak, ezúttal idegenben.

A 2024–2025-ös futsalbajnokság alapszakaszának utolsó fordulója előtt bedobta a törülközőt és visszalépett az élvonalbeli pontvadászattól a múlt kedden Sepsiszentgyörgyön 7–0-s vereségbe beleszaladó Temesvári CFR. Ez azt hozta magával, hogy törölték a bánsági alakulat visszavágóbeli eredményeit, és mindegyik gárdának 5–0-s győzelmet írtak jóvá. Az ajándékba kapott három pontnak a West Déva örül a legjobban, mely a 11. fordulóban 6–4-re kikapott a vendég temesváriaktól. Az esti mérkőzés előtt tehát a Dévai West és a háromszéki együttes egyaránt 17 pontos, a gólkülönbségük is egyforma (7–7), ám mivel a Hunyad megyeiek eddig több gólt szereztek, ők a tabella negyedik (59–52), a zöld-fehérek az ötödik helyéről várják a rangadót (51–44). Csapatunktól származó információk szerint a megszűnt Temesvári CFR-től a kapus Daniel Gurin, az edző-játékos Robert Lupu és a rutinos Valentin Ilaș is csatlakozott a dévai alakulathoz, így legényeink kevesebb mint egy hét alatt másodszor is megmérkőznek velük. A West Déva és a Sepsi-SIC legutóbb október 20-án találkozott egymással, amikor is a dévaiak által a 3. percben szerzett gólra a 28.-ban Czintos válaszolt, ám a fölényes játékkal előrukkoló szentgyörgyieknek egykapus meccs végén kellett osztozniuk a pontokon.

„A döntetlen nem elég számunkra, mivel egyforma pontszámunk mellett egyforma a gólarányunk, de sajnos ők több gólt rúgtak. Nehéz mérkőzésre számítunk, mi nyerni megyünk Dévára, ez nem is kérdés. A volt temesvári játékosokkal kiegészülve még erősebb lett a West, így kőkemény csata várható a pályán. Nálunk mindenki egészséges, készen áll a küzdelemre, és megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani ezen a találkozón” – nyilatkozta Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edző-játékosa.

A találkozón Vlad Ciobanu és Laurențiu Deaconu fújja a sípot, a háromszéki szempontból roppant fontos erőpróbát pedig a Digi Sport 3 élőben közvetíti.