Trump orosz–ukrán területcserét készíthet elő

Donald Trump kedden kijelentette, hogy újabb szankciókat vezethet be Oroszország ellen, ha Vlagyimir Putyin nem hajlandó tárgyalni az ukrajnai háború befejezéséről – írja a Reuters. Az Egyesült Államok elnöke szerint kormánya az Ukrajnába történő fegyverküldés kérdését is vizsgálja, hozzátéve, hogy az Európai Uniónak többet kellene tennie Ukrajna támogatásáért.

Donald Trump. Fotó: Facebook / The White House

Jelezte, hogy tárgyalnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hamarosan pedig Putyinnal is fognak. Hszi Csin-ping kínai elnökkel is beszélt, szorgalmazta, hogy avatkozzon be az ukrajnai háború megállítása érdekében.

A hvg.hu az olasz Repubblica értesüléseit ismertetve arról számolt be, hogy Trump egy olyan tervet készül felvázolni Ukrajnával kapcsolatban, amely szerint befagyasztják a frontot az oroszok által megszállt területek elismerése nélkül, a hosszú távú rendezésről pedig tárgyalásokat kezdenek. Az elnöki terv szerint az ukránok által megszállt kurszki területekért cserébe a zaporizzsjait adnák fel az oroszok, az enerhodari atomerőművel együtt, amelyet most senki sem használ, és nagy biztonsági kockázatot jelent. Az olasz lap cikke szerint Kijev NATO-csatlakozásáról nem lenne szó. Írtak arról is, hogy ha Putyin nem akarna tárgyalni, illetve elfogadhatatlan feltételeket szabna, arra az USA úgy fog reagálni, hogy Kijev számára megkönnyítik az olyan hitelfelvételt, amiből amerikai fegyvereket vásárolnak. Ami fontos, hogy a terv szerint a fegyverek felhasználásába nem szólna bele Washington.

Kedden az amerikai elnök egy másik kijelentést is tett a kérdésben, azt mondta, hogy Putyin romba dönti Oroszországot, ha nem hajlandó megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.

Trump szerint Putyin nem lehet elégedett az Ukrajna elleni háborújának lassú előrehaladásával – csaknem három év telt el azóta, hogy elrendelte a totális támadást, és 11 év azóta, hogy álcázott orosz csapatok először léptek be a Krím félszigetre. „Vannak olyan számaink, amelyek szerint majdnem egymillió orosz katona halt meg. Körülbelül 700 ezer ukrán katona halt meg. Oroszország nagyobb, több katonát veszíthetnek, de így nem lehet egy országot vezetni” – tette hozzá.

Ukrajna korábban cáfolta Trump összesített adatait, azt állítva, hogy csupán valamivel több mint 43 ezer katonát vesztett el harcban, és több mint 370 ezer sebesültet. A Kreml nem közli a hivatalos veszteségek számát, de Ukrajna becslése szerint csak 2024-ben 150 ezer orosz katona halt meg és több mint 400 ezer sebesültjük van.