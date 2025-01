Sokat emlegetjük, hogy Sepsiszentgyörgyön azért is jó élni, mert soha nem lehet unatkozni, mindig zajlik valamilyen kulturális vagy sportesemény, amely egyaránt érdekes program a gyermekek, felnőttek és az idősebb korosztály számára is. Ugyanezt bizonyítja a Művész mozi látogatottsága is. A filmszínházban a kicsiktől idősekig mindenki megtalálja a számára leginkább tetsző filmalkotást, legyen az a legújabb animációs film, kasszasikerű hollywoodi produkció, díjnyertes európai mozifilm vagy régi, örök klasszikus. Az idén nyolcéves Művész mozi töretlen sikernek örvend, 2024-ben 42 984 néző ült be 315 film 2213 vetítésére. A folyamatosan magas nézőszám pedig azt jelzi, hogy a sepsiszentgyörgyi filmszínház egy olyan számottevő kulturális beruházás, amely óriási közösségi igényt elégít ki.

Az ingatlan visszaszerzése is filmbe illő

Az elmúlt évek egyik legjelentősebb sikertörténete Sepsiszentgyörgyön a Művész mozi újjászületése. Az ingatlan a városvezetés erőfeszítései nyomán került az önkormányzat tulajdonába egy filmbe illő visszaszolgáltatási eljárás során, melyből nem hiányzott az épület ostroma végrehajtókkal és csendőrökkel, a volt bérlő próbálkozásai és a bürokrácia sem.

Az épület korszerűsítése 6 évet vett igénybe. A beruházás során az egykori mozi első felében az Andrei Mureșanu Színház 120 férőhelyes stúdióterme kapott helyet, valamint a Felliniről és Chaplinről elnevezett két, 76, illetve 80 férőhelyes moziterem. A Művész mozit a Kónya Ádám Művelődési Ház működteti a City­plex országos mozilánccal együttműködésben. A filmszínház 2018-tól kezdődően az Europa Cinemas hálózat tagja.

Az önkormányzati fenntartású mozi egyedülálló a térségben, és az országban talán elsőként sikerült magyar szinkronos filmeket biztosítani a helyi közönség számára. Hetente több mint 30 film vetítésére kerül sor, köztük megtalálhatók a legújabb siker- és fesztiválfilmek, európai művészfilmek, gyermek- és családi filmek, román és magyar alkotások, de nem hiányozhatnak a helyi alkotók dokumentumfilmjei sem.

Fotó: Kristó-Gothárd Hunor

Népszerűség a számok tükrében

A mozi 2017-es újranyitása óta mintegy 294 000 néző vett részt 15 680 vetítésen, megnézve megközelítőleg 1900 filmet. A filmszínház a legtöbb nézőt 2023-ban fogadta, ekkor 47 090-en vettek részt a 2192 vetítésen.

Érdekes, hogy minden idők legnézettebb filmjei mind magyarországi alkotások voltak: 2017-ben a Kincsem című romantikus kalandfilm 4683 nézővel, ezt követi 2018-ban A viszkis című akciófilm 4135 nézővel, a dobogó negyedik helyén pedig a 2024-ben vetített Semmelweis áll 2962 nézővel.

Továbbá a magyar produkciók iránti lelkes érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a jelenleg műsorra tűzött Futni mentem és Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar filmekre telt házas foglalás van napokra előre.

Top 5 – a legnépszerűbb alkotások 2024-ben

A tavaly „a legtöbb alkalommal megtekintett filmek versenyében” az első helyezettek még mindig magyarországi alkotások: 2962 néző nézte meg a Semmelweis című életrajzi drámát, és 1936 nézőnek vetítették a Most vagy soha című történelmi kalandfilmet. Ezt követően a Velünk véget ér című hollywoodi produkcióra (romantikus filmdráma) voltak kíváncsiak, pontosan 1738-an, de szép számban, 1460-an nézték meg a Deadpool és a rozsomák című akciófilmet is. Az ötödik helyen az Emma és a fekete jaguár című családi kalandfilm végzett 876 nézővel.

Az animációs filmek iránt is nagy az érdeklődés. Tavaly az első 5 legnézettebb alkotás közül a legnépszerűbbnek az Agymanók 2. bizonyult, 2130-an ültek be a vetítésekre. Második helyen a GRU 4. végzett 1520 nézővel, ezt követi a Kacsalábon című alkotás 1318 nézővel. A Moana 2. a negyedik legnépszerűbb animációs film volt a családok körében, 1233-an nézték meg, míg a Niko, a rénszarvast 1041-en.

Fotó: Vargyasi Levente

Helyi művészek a mozivásznon

Bizonyára büszkeséggel tölti el a nézőket is, amennyiben helyi színészek is feltűnnek a mozivásznon, vagy helyi alkotók is hozzájárulnak egy-egy produkció elkészüléséhez, hiszen ezeket a vetítéseket is nagy érdeklődés övezi. Tavaly novemberben a Lepattanó című magyar vígjáték bemutatására került sor, amelyben Fekete Zsolt és Derzsi Dezső, a Tamási Áron Színház színművészei is szerepelnek.

A mozi a rendszeres vetítések mellett számos filmes és kulturális eseménynek, fesztiválnak ad otthont. A Filmtettfeszt többek között lehetőséget kínál a helyi alkotások bemutatására is, tavaly az Utolsó esély rövidfilm is műsorra került, amely szintén sepsiszentgyörgyi alkotók munkája (szereplők: Daczó Zádor és Bordás Attila; operatőr-vágó: Dobondi Lehel; hangmérnök: Kelemen István; forgatókönyvíró, rendező és producer: Lázár-Prezsmer Endre). A produkciót beválogatták az idei Magyar Filmszemle rövidfilmes kategóriájába.

Változatos programot kínál az Eva FilmMakers Fesztivál, ahol kizárólag nők által rendezett hazai és magyarországi filmekkel és közönségtalálkozókkal készülnek. A SZAFI – Székelyföldi Animációs Filmfesztiválon pedig gyerekek, fiatalok és idősebbek ismerkedhetnek meg a legfrissebb animációs filmekkel, valamint azok technikájával és hátterével.

Nagy sikernek örvend a Nosztalgiamozi elnevezésű kezdeményezés is, hiszen havi rendszerességgel és telt házzal vetítenek közkedvelt filmeket a szépkorúaknak. Főként olyan filmeket tűznek műsorra, amelyeket a célközönség valószínűleg már láthatott a mozivásznon fiatalabb korában. A filmeket ingyenesen vetítik, de a részvétel regisztrá­cióhoz kötött. Jelentkezni a mozi székhelyén (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám) vagy a 0267 352 552-es telefonszámon lehet hétköznapokon 10 és 16 óra között.

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi 2025-ben sem hagy alább a lendületből: január 17. és 22. között a Román Filmnapokra került sor, míg január 22. és 30. között a Magyar Filmnapok alkalmával 2024-es magyarországi alkotásokat vetítenek az érdeklődő közönség számára.

A program és a jegyárak elérhetők a www.arta.cityplex.ro honlapon. Ugyanitt online jegyvásárlásra is van lehetőség.