Előző írásunk

Bombariadó miatt tegnap reggel több magyarországi iskolát is kiürítettek. A fenyegetés országosan közel 270 intézményt érint, beleértve budapesti és vidéki iskolákat is. Az ügyben közveszéllyel fenyegetés bűncselekménye miatt rendeltek el nyomozást. A levelek iszlamista szöveget tartalmaztak, ezért a magyar hatóságoknak az Interpol nemzetközi rendőrségi szervezete is segít.