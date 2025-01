Crin Antonescu: Romániának olyan csatát kell megvívnia, amilyenre senki nem számított

Vasárnap jóváhagyta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Országos Tanácsa az alakulat volt elnökének, Crin Antonescunak az államfőjelöltségét. Crin Antonescu arról beszélt az ülésen, hogy Románia egy „csata” előtt áll, amelyből meggyőződése szerint neki is ki kell vennie a részét.

Adrian Veştea, a PNL ügyvivő főtitkára bejelentette, hogy a testület jelen levő 664 delegáltja egyöntetűen szavazta meg Crin Antonescu jelöltségét. Crin Antonescu megköszönte a bizalmat, és felkérte Ilie Bolojant, a PNL ügyvivő elnökét, hogy álljon a választási kampány élére.

Felszólalásában Antonescu úgy fogalmazott, az országnak olyan csatát kell megvívnia, amilyenre senki nem számított, és amely sokkot jelent a társadalomnak, a „kataklizma” veszélyét rejti magában. Kifejtette, minden pozitívum, amelyet megvalósított az ország, most veszélybe került.

Crin Antonescu azt mondta, ahogy egyre világosabbá válik, ki áll Călin Georgescu mögött, az is egyértelmű kezd lenni, hogy a csatának még csak az elején vagyunk. Hangsúlyozta, a Călin Georgescut támogató manipulátorok, visszarendeződés-hívek, szekusok, az orosz propaganda és a kiberbűnözők legyőzése mellett az a cél, hogy Románia a történelem helyes útján maradjon.

Beszélt arról is, hogy a helyzet kialakulását elősegítette a lakosság egy részének dühe, tudatlansága, manipulációra való fogékonysága és egy hamis Messiásba vetett reménye. Mindezért a politikusok is okolhatók. A csatát tehát a nemzettársak „értelméért és érzelmeiért” is vívják majd – fogalmazott Antonescu. Leszögezte, nem a Nemzeti Liberális Pártért, hanem „Románia állampolgáraiért és Romániáért” vállalja a jelölést, és ha megnyeri a választásokat, nem lesz egy „kényelmes” államfő.

Korábban, egy péntek esti hírtelevíziós műsorban Antonescu kijelentette, hogy véleménye szerint Călin Georgescu független jelölt „Oroszország jelöltje Románia elnöki tisztségére”. „Bár nem tudom bizonyítani, hogy valóban létezik konkrét egyezség Călin Georgescu és az oroszországi hatóságok között, számomra világos, hogy Călin Georgescu úr politikai diskurzusa Oroszország érdekeinek kedvez” – jelentette ki a politikus a Digi24 hírtelevízióban.

Antonescu szerint, ha Călin Georgescu győztesen kerül ki a romániai elnökválasztás versenyéből, és az ország elnöke lesz, az Romániát kibillentené jelenlegi útjáról és állapotából, és Oroszország felé terelné, amely nemcsak katonai, hanem média- és propagandaoffenzívát is folytat.