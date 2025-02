Rossz a rosszal, de…

Marcel Ciolacu elveszítette tavaly az elnökválasztást, pártja gyengécskén szerepelt a parlamenti választásokon, mégis nemcsak hogy megmaradhatott a PSD élén, de a miniszterelnöki széket is megtarthatta. Csakhogy eddigi eredményessége most semmivé válhat, minden igyekezete dacára a Nordis-botrány végzetesnek bizonyulhat számára, és nem az ellenzék, a szélsőséges pártok bizalmatlansági indítványa vezet majd bukásához (ennek megszavazására nagyon kicsi az eshetőség), hanem saját elvtársai szabadulnak meg tőle.

Maga is érzi, hogy saját pártja okozhatja vesztét, így újabb bűvészmutatvánnyal próbál felszínen maradni. Belső konzultációt kezdeményezett a PSD-ben arról, hogy maradjanak-e kormányon vagy kívülről támogassák csak azt, esetleg majd a májusi elnökválasztás után dobják be a gyeplőt. Marcel Ciolacu minden bizonnyal jó szívvel lemondana a miniszterelnökségről, ha cserébe megőrizhetné pártja vezetését. Nem nagyon van pénz, amit osztogatni, a kényszerű megszorítások sem kedvére valóak, s ki tudja, lesz-e eredményük, sikerül-e stabilizálni az ország gazdaságát. Hálátlan feladat, mely őt is tovább koptatja, és ennek ellensúlyozására a vicces TikTok-videók is kevesek.

Csakhogy, ha lemond a kormányfői tisztségről, lecsapnak rá a feje fölött köröző keselyűk. Élesítik csőrüket, karmukat a PSD-n belüli különböző táborok képviselői, és ha elveszíti hatalmát, percek alatt megsemmisítik. S ezek a táborok sokkal sötétebbek mindennél, amit eddig Marcel Ciolacu képviselt. Láthattuk, mire képes a Paul Stănescuval szövetkező Mihai Tudose, vagy Lia Olguța Vasilescu és udvartartása, Gabriela Firea vagy éppen az államelnöki babérokra törő Victor Ponta. Ők hallják az új idők szavát, és bármilyen kompromisszumra készek, hogy visszaédesgessék a hamis próféta és a szélsőséges pártok által elcsábított szavazóikat.

Kívánhatjuk Marcel Ciolacu bukását, de félő, ha ez bekövetkezik, a legnagyobb romániai párt számunkra cseppet sem kedvező utat választ. Egyelőre sikerül féken tartania a szélsőségesek felé kacsingatókat, de ha megszabadulnak tőle, a PSD a következő kormányt nem a liberálisokkal és az RMDSZ-szel alakítja, nem is az USR-vel, hanem valószínűleg az AUR-ral, a POT-tal, az SOS-sel. És ha az elnökválasztást sem nyeri meg valamelyik demokratikus jelölt, akkor semmi és senki nem akadályozhatja meg a szélsőségesek hatalomra kerülését.

Legyünk óvatosak hát, mit kívánunk, mert rossz a rosszal, de még rosszabb lehet majd a rossz nélkül. Ha Marcel Ciolacut leteperi pártja és a PSD-ben is győzedelmeskednek a „szuverenisták”, nemcsak az ő politikai karrierje ér véget, de az országot is bizonytalan, ismeretlenbe vezető ösvényre sodorják, amely nekünk, magyaroknak, nem sok jót ígér.

Fotó: Facebook / Marcel Ciolacu