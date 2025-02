Megelégelték Șoșoacă viselkedését

A CSM tegnapi közleménye arról számol be, hogy szerdán Diana Şoşoacă közösségi oldalain több videófelvétel és nyilatkozat is megjelent. Az ezekben használt nyelvezet nem helyénvaló, az EP-képviselő olyan szavakat használ, amelyek sértőek „egy olyan szakmai testületre nézve, amely a társadalom általános érdekeit hivatott védeni egy különösen bonyolult társadalmi-politikai környezetben” – hangsúlyozták. Rámutattak, az olyan kijelentések, mint „inkompetensek, műveletlenek, tolvajok, közönséges mocskok vagytok” vagy „az általatok elkövetett hazaárulás, korrupció, megrendelésre készült akták” rontja valamennyi ügyész szakmai hírnevét, de az igazságszolgáltatás egészének függetlenségét is sérti – olvasható a közleményben.

A CSM ügyészi részlege úgy véli, hogy az ilyen magatartás ellen mindig fel kell lépni. Meg kell akadályozni ugyanis, hogy a közösségi média használóiban az a téves benyomás alakuljon ki, hogy az interneten megnyilvánuló különböző személyek álláspontja az igazságot fejezi ki, pedig azok szigorúan magánvélemények, és a törvények, valamint a civilizált társadalmakra jellemző társadalmi együttélés szabályainak be nem tartására ösztönöznek. „Árt az ügyészek szakmai hírnevének, és torz képet alakít ki a társadalomban az általuk végzett munkáról, ha az ilyen megnyilvánulásokat nem szankcionálják” – olvasható még a közleményben.