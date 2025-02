Saját életünket építeni…

Grubisics Levente felvezetőjében elmondta, hogy Annamary története érdekesen indult. Létrehozott egy csoportot 11 éve a Facebookon Az élet tanításai névvel, elkezdett kommunikálni az emberekkel, saját tapasztalatait megosztva. A Covid alatt elkezdődtek az élő adások: beült az autóba, bekapcsolta a telefont, filmezte magát és mesélt, amíg eljutott A pontból B pontba. Ezeket betette a csoportba és jöttek a reakciók: ezt én is így gondolom, azt úgy... Ez a csoport a mai napig létezik, jelenleg 7700-an vannak. Amikor már szabaddá vált az utazás, nem igazán tudott élőzni és elindította az Utazz Annamaryval brandet, ahol tematikus gondolatokat osztott-oszt meg. Sokkal több emberhez jutott-jut így el, működik a mai napig is és már interjúk is vannak. A műsorvezető azt is jelezte, hogy mifelénk ez a téma, amit érinteni fognak, inkább a hölgyeket érdekli, hiszen a férfiak ritkábban vesznek kézbe olyan könyvet, amely a lelket érinti. A könyv címe nagyon székelyföldi üzenet, mert Székelyföld egy kicsit a pletykák földje is, Annamary könyve szembemegy ezzel, és azt mondja, hogy ne a máséval foglalkozz, hanem azt az időt, energiát szánd magadra...

A szerzőtől megtudhattuk, hogy az első, az Utazás szíved körül egy gyermekkori álom beteljesülése volt, a csúcsok csúcsa. A második Így éld túl! – Mentőöv a nehézségek leküzdéséhez arról szól, hogy miként lehet felépíteni önmagunkat, amikor minden összeomlani látszik, a 2022-ig tartó utat öleli fel. Ez a harmadik könyv pedig az eddig megélt tapasztalatai és tudása eszenciája, amelyet a kisunokájának ajánl.

Az est során több mindenről mesélt: hogy nincs helye mindenkinek az életünkben, nem kell minden embert megtartanunk a környezetünkből. Vigyázni kell a mérgező, életerőt elszívó kapcsolatokra. A szülő-gyermek kapcsolatok áldásáról, a saját kabinet létrehozásáról és arról is, hogy csak annak lehet segíteni, aki akarja. Célja bebizonyítani, hogy saját hazájában is lehet profétának lenni, itt élni és a jelenre figyelve ki kell tartani, nem szabad feladni. Annamary mer önmaga lenni, gyakorolja a szókimondást és mindenkit arra biztat, vegye kezébe a saját életét. Mert nem másoktól kell várnunk a változást, hanem önmagunktól.