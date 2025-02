Az őket felkereső több száz panaszos elvárásának eleget téve jogvédő szolgálatot állít fel a Magyar Polgári Egyesület, mely révén erdélyi szinten szeretnének segítséget nyújtani azoknak, akik úgy vélik, a román igazságszolgáltatás hátrányosan megkülönböztette őket nemzeti hovatartozásuk miatt, kedvezőtlenül döntve bizonyos ügyekben – jelentette be Kulcsár-Terza József, az alakulat ügyvivő elnöke csütörtöki sajtóértekezletén. A politikus szerint a szolgálattal azoknak is segítséget nyújtanának, akik hatósági túlkapás áldozatai voltak, szintén magyarságuk miatt.

Kulcsár-Terza József ügyvivő elnök szerint – aki Erőss Bulcsúval, az alakulat volt sepsiszentgyörgyi polgármesterjelöltjével közösen osztotta meg az elképzelést – az elmúlt időszakban Erdély különböző vidékeiről több százan megkeresték őt közbirtokossági, ingatlanviták vagy éppen a kommunizmus alatt jogtalanul elkobzott ingatlanok kapcsán hozott hátrányos, kirekesztő bírósági vagy esetenként önkormányzati, intézményi döntések nyomán. A panaszosok meghatározó része úgy vélte, magyarsága volt az oka a számára kedvezőtlen döntésnek, ítéletnek. A hozzájuk fordulók között ugyanakkor olyanok is előfordultak, aki etnikai alapú hatósági visszaélések miatt kerestek segítséget.

Az RMDSZ listáján parlamenti mandátumot nyert parlamenti képviselő szerint, noha a jogerős ítéletek esetében nehéz érdemi segítséget nyújtani, ennek ellenére úgy döntöttek, elindítják a jogvédő szolgálatot, már egyeztettek jogászokkal, akik vállalnák ezt a feladatot. Elképzelésük szerint a nagyobb településeken, városokban fogadóórákat tartanak, összegyűjtik, csoportosítják az eseteket, és azokat, amelyeknél igazolódni látszik a gyanú, amit a panaszosok megfogalmaztak, fel akarják terjeszteni az európai fórumok elé. A cél, hogy ismételten felmutassák az európai intézmények előtt és nem csak, hogy Romániában a kisebbségek kérdése nincs rendezve, és nem tekinthető demokratikusnak egy olyan állam, ahol egyes állampolgárokat nemzetiségük okán nem illet meg a jogegyenlőség – fogalmazott az ügyvivő elnök.

A párt két politikusa arról is beszámolt, hogy igyekeznek az elkövetkező négy évben megerősíteni az alakulatot, tagokat toboroznak. Erőss Bulcsú elmondta, nyugtázniuk kellett, hogy nem sikerült a helyhatósági választásokon önkormányzati helyeket elnyerniük, ám érdekli őket a város sorsa, ezért megfigyelőként részt vesznek majd a sepsiszentgyörgyi önkormányzat ülésein. Kulcsár-Terza József azt is elmondta, ebben a parlamenti mandátumában is, amint az előző kettőben, a képviselőház emberi jogi bizottságának tagja, és tervezi, hogy magyar albizottságot alapít, ahol érdemes vitát lehet folytatni a kisebbségi jogokról.

Újságírói kérdésre a képviselő elmondta, noha a helyhatósági választásokon megígérte, nem sikerült érdemben lépni – a szakértői csapatával közösen – a megyeszékhelyi szakszervezetek művelődési háza egyre romosabb épületének ügyében. A képviselő szerint az RDMSZ együttműködése nélkül ez nem lehetséges.