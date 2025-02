Az egyes településekről készült légi felvételeket is használhatják az önkormányzatok. Fotó: Facebook / Tamás Sándor

A megállapodást múlt héten hagyta jóvá a megyei képviselő-testület, melynek ülésén kiderült, hogy több esetben a régi, már pontatlannak számító adatok késleltették a rendezési tervek összeállítását. A terveket a törvény előírásai értelmében minden tíz évben meg kell újítani.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a testület múlt csütörtöki soros ülésén ismertette, hogy az általános rendezési tervek (román betűszóval PUG) elkészítése egy hosszadalmas és összetett folyamat, és esetenként a hiányos adatok miatt nem sikerül haladni. Ennek tudható be, hogy jelenleg csak négy háromszéki községnek van érvényes általános rendezési terve, éspedig Bardocnak, Előpataknak, Uzonnak és Zágonbárkánynak. A fennmaradó 44 közigazgatási egység közül 24-ben dolgoznak a tervek frissítésén, míg 17 esetében ez a folyamat csak nemrég kezdődött el. Az elnök szerint kiderült, sok esetben hátráltatja a munkát, hogy egyes régebbi térképeken szereplő adatok már nem érvényesek, megváltozott a helyszín, ezért aktuális légi felvételekre van szükség. A megyei önkormányzat tisztázta, hogy erre a célra a hadseregtől is lehet kérni frissebb felvételeket, ortofotókat, felvették a kapcsolatot a minisztériummal, és az egyeztetések eredményeképp most megköthetik a megállapodást.

Tamás Sándor hangsúlyozta: olyan felvételekről van szó, illetve olyan adatokról, melyek nem jelentenek államtitkot, valamint nem befolyásolják a nemzetbiztonságot. A megyei testület vita és ellenszavazat nélkül hagyta jóvá a szaktárcával kötendő megállapodást.