Vád alá helyezték Călin Georgescut

Amikor a rendőrök megállították, Georgescu előbb az ügyvédjét hívta fel, majd engedelmeskedett a felszólításnak; a rá várakozó újságírók kérdéseire nem válaszolt. Kihallgatásának hírére az AUR és a POT több tagja is a főügyészség elé vonult. A több száz fős, hangos tüntetésre csendőröket vezényeltek ki, akik korlátokat állítottak fel, a hangulat feszült volt, de rendbontásról nem érkezett hír. Egy idő után az elnökjelölt felesége, Cristela Georgescu is megjelent – több testőr kíséretében – a főügyészség előtt, megvárta férjét, és együtt távozott vele. Kijövetelekor Georgescu azt nyilatkozta, hogy biztosan indul a májusi elnökválasztáson.

Az előzményekhez tartozik, hogy tegnap reggel a legfőbb ügyészség munkatársai Szeben, Maros, Temes, Kolozs és Ilfov megyében összesen 47 helyszínen tartottak házkutatást. Egyebek mellett illegális kampányfinanszírozás, fasiszta, rasszista vagy xenofób szervezet létrehozása, valamint népirtással vagy háborús bűnökkel vádolt személyek kultuszának gyanújával vizsgálódtak. Georgescut végül az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekkel, fasiszta, rasszista vagy idegengyűlölő szervezet létrehozásával, népirtásért elítélt személyek kultuszának népszerűsítésével, a nemzetbiztonságot veszélyeztető hamis információk terjesztésével, hamis nyilatkozattétellel és antiszemita szervezet létrehozásával gyanúsítják. A hamis nyilatkozattétel ahhoz kapcsolódik, hogy Călin Georgescu tavaly nullalejes kampányköltséget jelentett a hatóságoknak. A 60 napos hatósági felügyelet alatt a politikus nem hagyhatja el az országot, nem hozhat létre és nem használhat online közösségi felületeket legionárius, fasiszta, antiszemita, rasszista, idegengyűlölő tartalmak számára, nem birtokolhat fegyvert, és a hatóságok rendelkezésére kell állnia. Más tartalmakat azonban posztolhat, és attól sem tiltották el, hogy jelöltesse magát az elnökválasztáson.

Másokat is vizsgálnak

A Georgescu magántestőrségét és egy Afrikában tevékenykedő zsoldos csoportot is vezető Horațiu Potra medgyesi önkormányzati képviselő is érintett az ügyben. Nála és a fiánál is tartottak házkutatást, és egy titkos szobában valóságos fegyverarzenált (kézifegyvereket, géppisztolyokat, gránátokat, gránátvetőket és rengeteg lőszert) találtak; a padló alá rejtett széfből pedig több mint egymillió dollárnyi készpénz és több aranyrúd került elő. Maga Potra – aki az eddigi bizonyítékok alapján pénzt is gyűjtött Georgescu kampányára – nem tartózkodik Romániában.

Kihallgatták viszont Călin Georgescu egyik testőrét, Marin Burceát is. A központi sajtó beszámolói szerint a Mesterlövésznek becézett férfi korábban a francia idegenlégió tagja volt, jelenleg a csecsen fegyveresekkel és oroszországi személyekkel kapcsolatban álló Dorina Mihai cégtársa, és Eugen Sechilával, egy neolegionárius mozgalom vezetőjével, „Georgescu árnyékával” is kapcsolatban áll. Sechilát tegnap délután a bukaresti repülőtéren fogták el (Nagyváradra készült), és onnan kísérték be a főügyészségre; őt már tavaly decemberben hatósági felügyelet alá helyezték.



Politikusi reakciók

A nyomozó hatóságoknak kötelességük szilárd bizonyítékokat felmutatniuk egy olyan eljárás során, amely több tucat embert érint, köztük a májusi elnökválasztás egyik potenciális jelöltjét is – írta Marcel Ciolacu az X közösségimédia-platformon Călin Georgescu ügyészségi kihallgatására reagálva. Úgy vélekedett: „csak egyértelmű és kifogástalanul alátámasztott bizonyítékok felmutatása” biztosíthatja azt, hogy ez a büntetőeljárás nem egy bizonyos jelölt választási kampányát fogja szolgálni. Ciolacu hangsúlyozta, hogy soha nem fog bírósági ítéletet vagy ügyészségi vizsgálatot kommentálni. „Románia olyan demokrácia, amelyben az államhatalom szétválasztása teljes mértékben működik. Az igazságszolgáltatás független, és a törvényt személytől függetlenül alkalmazni kell, tiszteletben tartva az állampolgárok alapvető jogait és szabadságait” – írta.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is kijelentette, hogy nem kívánja kommentálni ezt az ügyet, de a sajtóban olvasottak alapján súlyos vádak merültek fel a volt államfőjelölt ellen. „Mi, politikusok csak egy dolgot tehetünk, mégpedig azt, hogy nem avatkozunk be, nem kommentáljuk ezt a vizsgálatot, hanem megvárjuk az eredményét. Csak annyit mondhatok: hagyjuk, hogy a nyomozó hatóságok végezzék a munkájukat. Ha eddig kudarcot vallottak is, végre megmozdultak” – tette hozzá. Kelemen Hunor emlékeztetett arra, hogy az illegális kampányfinanszírozás bizonyos országokban, köztük az Egyesült Államokban súlyos bűncselekménynek számít. „Romániában kicsit más a helyzet, de a vád nagyon súlyos. (...) Mindenesetre meglepetés volt mindenki számára és számomra is a mai akció” – jegyezte meg.

Az AUR elnöke, George Simion „politikai rendőrségi akcióra” gyanakszik, amíg „cáfolhatatlan” bizonyítékokat nem lát törvénysértésekre. Kijelentette, hogy „nem árulja” el a volt államfőjelöltet, az AUR továbbra is őt támogatja az elnökválasztáson. Ám ha netán bebizonyosodik, hogy Georgescu törvényt sértett, az AUR majd dönteni fog a következő lépéséről.

A Fiatal Emberek Pártjának (POT) elnöke, Anamaria Gavrilă szerint „a rendszer elszántan próbálja megakadályozni Călin Georgescu indulását az elnökválasztáson”. Közlése szerint Georgescu épp tegnap készült iktatni a jelöltségét a Központi Választási Irodánál, így nem véletlen az előállítása. A POT elnöke, aki szerint „az emberek akarata” az, hogy Georgescu nyerje meg az elnökválasztást, nem akadályozható meg az indulása, és ők mindent megtesznek azért, hogy elnökjelölt lehessen.

Ha az AUR és a POT jónak látja megvédeni Călin Georgescut, akkor tegyék meg – így reagált az S. O. S. Románia Párt elnöke. Diana Șoșoacă úgy vélekedett: ha a volt államfőjelöltet a forgalomban állították meg a rend­őrök, akkor „valami súlyos dolog történhetett”.

Georgescu kihallgatásának híre az egész világot bejárta, még Elon Musk is megszólalt: tévesen azt állította az X platformon, hogy a román hatóságok „éppen most tartóztatták le azt a személyt, aki a legtöbb szavazatot kapta a romániai elnökválasztáson”.