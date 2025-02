Levették a tábláról Călin Georgescut?

Tegnap délelőtt még azt figyelhettük, hogy folytatódnak a Georgescu köréhez tartozóknál a házkutatások. A hatóságok múlt héten Bukarestben, illetve Szeben és Maros megyében 13 településen végeztek házkutatást, tegnap a rendőrség 47 helyszínen jelent meg Kolozs, Maros, Szeben, Temes és Ilfov megyében, a nyomozásban 27 személy érintett. Mint kiderült, a célpont egy, a Georgescu zsoldosaként emlegetett, szélsőjobboldali eszméket hirdető egykori idegenlégiós, Horațiu Potra által vezetett csoport. Hogy kellő súlyt adjanak ténykedésüknek, szorgalmasan szivárogtatták ki a felvételeket és adatokat, a déli órákra kiderült, hogy Horațiu Potránál, Călin Georgescu biztonsági csapatának vezetőjénél és társaiknál az ügyészek fegyvereket, támadó lőszereket és több mint egymillió dollárt találtak egy széfbe rejtve, felgöngyölítették az „orosz szálat” is, röpködtek a képek Potra szeptemberi moszkvai kirándulásáról, Georgescu fő őrző-védője élettársának csecsen kapcsolatairól és Putyin-rajongásáról. Hamarosan robbant a még nagyobb bomba: előállították Georgescut is, nemcsak tanúként, hanem gyanúsítottként hallgatják ki.

Amint az várható volt, harcba lendültek Georgescu támogatói is. AUR-os képviselők hada, élükön George Simionnal, vonultak az ügyészség elé „magyarázatot kérni”, kicsit később felsorakoztak a POT képviselői is, és fél négykor már egész tömeg ünnepelte Georgescu helyszínre érkező feleségét. Mindannyian a totalitárius állam visszaélését hangsúlyozzák: hogy így akarják megakadályozni Călin Georgescu választásokon való indulását, mert mint kiderült, éppen aznap délután nyújtotta volna be az összegyűjtött aláírásokat.

Folytatódtak a kiszivárogtatások is, négy óra előtt közölte a G4Media ügyészségi forrásokra hivatkozva, hogy Călin Georgescut fasiszta szervezetben való részvétellel, valamint ellentmondásos ideológiák és történelmi személyiségek, például Antonescu marsall népszerűsítésével gyanúsítják, vádat emelnek ellene és bírósági felügyelet alá helyezik.

Bő két és fél hónapra volt szükségük a nyomozó hatóságoknak, hogy összeállítsanak egy iratcsomót az igencsak sok mindennel megvádolt Călin Georgescu nevére. Kérdés csak az, hogy ez kellőképpen megalapozott, elegendő bizonyítékkal rendelkező ügyirat-e, megállja-e a helyét a bíróságon. Szorított az idő, alig két és fél hónap múlva ismét választások lesznek, a közvélemény, a politikum egyaránt igényelte, követelte a szakszerű leleplezést.

A következő órák, napok választ adnak arra, hogy mennyire volt alapos a nyomozó hatóságok munkája. Ha nem lesz kellően erős a vádirat, elegendő bizonyíték, akkor májusban egyenesen a Cotroceni-palotába röpítik Georgescut, hisz népszerűsége folyamatosan növekszik, támogatottsága már a szerdai történések előtt 40 százalék körüli volt. Ha pedig a sikertelen vád­emelés dacára is megakadályozzák indulását, az a demokrácia megcsúfolása lesz. Megtették egyszer – Șoșoacă indulásának elgáncsolásával, kétszer – a választások érvénytelenítésével; ha harmadszor is megtörténik, és alapos indokok híján, akkor Románia elbukja a demokratikus jogállamiság építésének folyamatát.

Képernyőfelvétel: Facebook / Călin Georgescu