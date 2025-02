„A példaképeknek, a lámpás embereknek keresztjük és egyben üdvösségük a hit, amely lelkükben hivatást szülve küldetést ad életüknek. Elveik, értékrendjük formálja döntéseiket, és elkötelezettségük alakítja őket erős bástyává, igazán Naggyá. Nem győzünk elég hálásnak lenni, amiért ilyen bőkezűen adta őket nekünk a Teremtő, mert így biztosan tudhatjuk: a mi városunk, egész Székelyföld, Erdély, a mi közösségünk nem gazdátlanul rohanó szekér.”

(Részlet Antal Árpád polgármester a 2024-es Pro Urbe díj átadáson elhangzott ünnepi beszédéből)

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa 1997 óta évente Pro Urbe – A Városért díjban részesíti azokat a kiemelkedő tevékenységet folytató személyiségeket, akik tudásukkal és önzetlen munkásságukkal városukat és közösségüket szolgálták. A kitüntető címet olyan arra érdemes, hetvenedik életévét betöltött személy kaphatja meg, aki munkásságával „pénz és taps nélkül”, állampolgárságtól, nemzetiségtől, lakóhelytől, nemtől, illetve felekezeti és politikai hovatartozástól függetlenül öregbítette Sepsiszentgyörgy hírnevét városi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten. Az elmúlt huszonnyolc évben összesen 102 kiválóság részesült a díjban. A legtöbben – 12 személy – az első évben, 1997-ben kapták meg az elismerést.

Az ünnepélyes átadóra a hagyományokhoz híven a Szent György Napok vasárnapján kerül sor a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. 2020-ban és 2021-ben a világjárvány ideje alatt erre nem volt lehetőség, így a Pro Urbe díj átadóra a Szent György-napi áldás keretében került sor a Krisztus Király római katolikus templomban. 2022-től újra lehetett városnapokat szervezni, ezért a Pro Urbe díjakat is újra, arra méltó ünnepi keretek között vehették át a kitüntetett személyek. Tavaly az ünnepélynek már a felújított Székely Nemzeti Múzeum Bartók-terme adott otthont.

Szükségünk van lámpásemberekre

A Pro Urbe díj egy fontos üzenet a saját közösségünknek is, hogy kitartással és megfelelő odaadással érdemes nagyban gondolkodni. Itthon, a szűkebb környezetünkben is vannak olyan emberek, akik a kötelezőnél sokkal többet tesznek és a szabadidejük egy részét a közösség szolgálatára fordítják. Ugyanakkor üzenet a nagyvilágnak is: saját szülőföldünket szeretve, ahhoz ragaszkodva itthon is tudunk értéket alkotni.

Számos alkalommal részesültek díjban olyan személyiségek is, akik hidat jelentettek a román és a magyar közösség között, hiszen egy doktor, egy tanár vagy pedagógus soha nem nézte azt, hogy a beteg vagy a tanítvány milyen nemzetiségű, legfontosabb az volt, hogy a beteget meggyógyítsa és a gyerekeket a tudásához mérten a legjobbakra tanítsa.

Közösségünknek mindig iránytűkre, jó példákra van szüksége ahhoz, hogy a helyes úton megmaradhasson, hogy erőt merítsünk a nehéz időkben, ugyanakkor helytállásra és kitartásra is sarkallnak. Az elmúlt huszonnyolc év Pro Urbe díjasai a sepsiszentgyörgyiek legjobb iránymutatói.

A Pro Urbe díj kitüntetettjei:

1997: Bányai Edit, Csutak István, Demeter Béla Pál, dr. Ioan Coveşan, dr. Fekete I. Zoltán, dr. Koczka György, dr. Strömpel Endre, Harkó Ferenc József, Stefán László, Kudelász Ildikó, Székely Lajos, Szántó András

1998: Gecse László, dr. Keresztes László, Nicolae Moldovan, Salamon Sándor, dr. Székely Zoltán

1999: Ambrus Sándor, Gocz József, Harkó­né M. Beatrix, Nagy B. János, Veress Dániel

2000: dr. Szőts Dániel, Hervai Zoltán, Nagy B. Viktor, Stefán Dezső, dr. Petre Oprea

2001: Barabás Lajos, Botka László, dr. Albert Éva, Farkas József, Tankó János

2002: Emilia Baciu, Gocz Margareta, Székely Albert, Antal Efraim, Györbíró István, Herberth Ferenc

2003: Berde Zoltán, dr. Despina Eustafievici, Domokos Géza, Nagy László, Sinka Mózes

2004: dr. István Tibor, Sztolyka Gábor, Vidor Aliz

2005: Fekete Gábor, Dali Sándor, László Károly, Alexandru Zaharia

2006: Albert Ernő, Sylvester Lajos, Sorin Rafiroiu, Török Áron

2007: Czikó Árpád, dr. Ioana Georgescu, Gazda László, Kisgyörgy Zoltán

2008: Bunika Mihály, Gheorghe Zaharia, László Attila, Péter Albert

2009: dr. Bogdán R. Zsolt, Kónya Ádám, Stela Buda, Incze Sándor, Tiboldi Zoltán

2010: Molnár Gizella, Puskás Attila, Antal Miklós, Maria Panaiotu

2011: Cserey Zoltán, József Álmos, Mánya Béla, Gheorghe Tatu

2012: Csíki Sándor, Nemes Strömpel Levente, Valeriu Șerban, Balázs Antal

2013: Zadurian Cheresteș Irma, Baka Piroska, Szabó József, Petre Străchinaru

2014: Keresztes László

2015: Gaál Sándor

2016: Szilágyi Zsolt, Albert Álmos

2017: Dancs Árpád

2018: Farkas Árpád, Ioan Cucu

2019: nt. Szabó Lajos kanonok

2020: Czegő Zoltán

2021: Kiss Jenő

2022: Mariana Drăgan, dr. Sándor József

2023: dr. Péter Sándor

2024: Jánó Mihály, Kató Béla, Puskás Bálint Zoltán, Carol Șanta

Ön is jelölhet Pro Urbe díjra érdemes személyt

A 2025-ös Pro Urbe díjra már várja a jelöléseket Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa. Idén is azokat a 70 évnél idősebb sepsiszentgyörgyi születésű vagy itt élő személyeket lehet jelölni, akik hozzájárultak a város és a közösségi élet fejlődéséhez. A jelölés során mellékelni kell az indítványozó indoklását a javasolt személyről. Továbbá szükséges még csatolni három ajánlást olyan illetőktől, akik a támogatott személy tevékenységi területén dolgoznak vagy dolgoztak. A cím odaítéléséről a helyi tanács dönt. A jelöléseket személyesen 2025. március 17-én 16 óráig lehet leadni Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának 28-as irodájában, illetve e-mailen a reka.albert@sepsi.ro címre lehet elküldeni. Bővebb felvilágosítást a 0267 311 243-as telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.

(Az Önkormányzati szemle Sepsiszentgyörgy önkormányzatának fizetett tájékoztatási rovata.)