A Smithwick’s Írország egyik legrégebbi sörgyára, 1710-ben kezdte meg működését Kilkenny városában. A főzde híres vörös ale-jéről, amely a tradicionális ír sörfőzési hagyományokat tükrözi. A Smithwick’s Experience látogatóközpontban a turisták megismerhetik a sörfőzés történetét és folyamatát, s közben a gyár történetébe is betekintést nyerhetnek. Bár a termelés mára átköltözött Dundalkba és Dublinba, a Kilkennyben található központ továbbra is népszerű kulturális attrakció.

A sárga címke roppant elegáns külsőt kölcsönöz ennek az aranysárga főzetnek, amelyet egy klasszikus pintes pohárból fogyasztottam el. Kis szemcséjű, fehér habkoronája dús, jó kétujjnyi vastag, és sokáig megmaradt. Az illata malátás és citrusos, s utóbbi jegyek miatt a frissen szedett narancs jutott eszembe róla. Az aromájához hasonlóan az íze is malátás ennek a közepesen testes és szénsavas ser­italnak, de minden kortyban felfedezhetünk némi gyümölcsösséget, fűszerezettséget, a Smith­wick’s Atlantic Blonde Ale frissítő keserűségét jól kiegészíti az enyhe édessége. Utóíze lágy, könnyed, és az alacsonyabb alkoholtartalom miatt itatja magát. Bár nem egy kategóriába tartoznak, ez az ír habos nedű szerintem sokkal jobb, mint a romániai nagyüzemi pilsnerek/lagerek nagy többsége. Egy jó ivósör, amelyet gyakrabban is lehet kortyolgatni. Egészségünkre!

Adatok: • gyártja: Saint James’s Gate Brewery • származási hely: Írország • ára: 11,80 lej / 2,49 euró • kiszerelése: üveg • mennyiség: 500 ml • alkoholtartalom: 4,1% • eredeti extrakt­tartalom: – • keserűségi index: – • színe: aranysárga • összetevők: – • típus: világos sör (blonde / golden ale) • ebből fogyasszuk: pintes vagy shakeres pohár • a sör pontszáma: 7/10 • Untappd-értékelés: 3,36/5,00.

Tibodi Ferenc

(sor-csap.blogspot.com)