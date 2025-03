Az orosz–ukrán háború közvetlen anyagi költségei kapcsán egyelőre becslések, na meg a támogatók által szolgáltatott információk állnak rendelkezésre. A fegyveres konfliktus kitörésének harmadik évfordulója kapcsán a nemzetközi sajtóban megjelent adatok az Institute for the Study of War nevű szervezet számításaiból, uniós jelentésekből, amerikai katonai forrásokból származnak. Összeállításunkban ezek alapján igyekszünk a katonai kiadások, az újjáépítés várható mértékét és az energiahordozók helyzetét összegezni.

Százmilliárdok

Európa összesen mintegy 204,1 milliárd dollár támogatást nyújtott és ígért Ukrajnának. Ezen belül az Európai Unió több mint 174 milliárd dollárt, Norvégia 13,9 milliárd dollárt, az Egyesült Királyság pedig 16,2 milliárd dollárt folyósított. Ugyanakkor az EU húszmilliárd dollárral járul hozzá az Ukrajnának nyújtott hitelekhez, amelyek mögött nem Ukrajna, hanem a mintegy 220,5 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz állami vagyonból származó rendkívüli bevételek állnak.

Egy uniós jelentés külön kitér az ukrán hadseregnek nyújtott katonai támogatásra, amely a becslések szerint 48,5 milliárd euróra tehető. Az EU 2024 márciusában határozott úgy, hogy ötmilliárd euróval megnöveli az európai békekeret pénzügyi felső határát olyan módon, hogy létrehoz egy Ukrajnát támogató külön alapot. Ezzel az európai békekeretben nyújtott pénzügyi támogatás teljes összege eléri a 11,1 milliárd eurót. A legújabb és az eddigi legnagyobb segélycsomag, amelyet az Európai Unió Ukrajnának tervez, legalább hatmilliárd euró értékű. Ebben a katonai segélycsomagban többek között 1,5 millió tüzérségi lövedéket és légvédelmi rendszereket is küldenének Ukrajnába.

A háborúpárti országok is rendszeresen küldenek katonai eszközöket az ukránoknak. Az egyik legnagyobb támogató Németország, amely eddig 28 milliárd eurónyi fegyvert adott Ukrajnának. Többek között páncélozott járműveket, (MRAP, Leopard 1 és 2, Marder, Dingo, M113), légvédelmi rendszereket (Patriot, IRIS-T, Gepard), tüzérségi eszközöket (Zuzana 2, Panzerhaubitze 2000, MARS II, HIMARS), drónokat és drónvédelmi rendszereket. Friss jelentések szerint meghaladta a hatmilliárd eurót az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által Ukrajnának nyújtott támogatások értéke is.

Ezzel szemeben az Egyesült Államok Ukrajnának folyósított támogatása becslések szerint 183 milliárd dollárra rúg. A külügyminisztérium adatai szerint az Egyesült Államok 69,2 milliárd dollár katonai támogatást nyújtott Ukrajnának azóta, hogy Oroszország 2014-ben megszállta a Krímet. Egy januári kongresszusi jelentés azt is megjegyezte, hogy Washington 2022 és 2024 között közel 174,2 milliárd dollárt különített el „válaszul Oroszország Ukrajna elleni háborújára”, ez magában foglalja az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségén, a Világbankon és más ügynökségeken keresztül nyújtott támogatást. 2021 augusztusa óta az Egyesült Államok elnöke 55 alkalommal élt különleges jogkörével, és a védelmi minisztérium készletéből mintegy 27,6 milliárd dollár értékben folyósítottak katonai segítséget Ukrajnának. Ugyanakkor Washington 12 föld-levegő rakétarendszert, három Patriot légvédelmi üteget és lőszert, valamint több mint 40 nagy mozgékonyságú tüzérségi rakétarendszert, 31 Abrams harckocsit, több mint 400 Stryker páncélozott személyszállító járművet és több mint 300 Bradley harcjárművet küldött Ukrajnának.

A Kiel Intézet adatai szerint a háború alatt Ukrajnában a katonai, pénzügyi és humanitárius segítségnyújtás teljes összege elérte a 279 milliárd dollárt.

Újjáépítés

A Világbank legfrisebb becslése szerint Ukrajnának 524 milliárd dollárra lesz szüksége ahhoz, hogy talpra álljon és újjáépüljön az orosz invázió által kiváltott hároméves háború után – jelentette az AFP hírügynökség, melyet az Agerpres idézett. Az összeg – 10 évre becsülve –Ukrajna 2024-es GDP-jének a 2,8-szorosa. A korábbi, 2023 februárjában és 2024 márciusában közzétett értékelések összesen 392 milliárd dollárról szóltak.

Orosz energiahordozók

Az Európai Unió még mindig több pénzt költ orosz fosszilis energiahordozók importjára, mint amennyit Ukrajna pénzügyi támogatására nyújt – idézi a The Guardian friss jelentését a portfolio.hu. Az EU a tavalyi évben 21,9 milliárd euró értékben vásárolt orosz energiahordozókat (főleg kőolajat és földgázt) a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) becslése szerint. Ez az összeg pedig mintegy 3 milliárd euróval nagyobb, mint az a 18,7 milliárd euró, amelyet az EU 2024-ben pénzügyi támogatásként Ukrajnának juttatott.

A jelentés azt is megállapította, hogy Oroszország a háború kitörése óta 242 milliárd eurót keresett globálisan energiahordozóinak az exportjából. A CREA szerint Oroszország adóbevételeinek akár a felét is az olaj- és gázágazatból szerzi. Mindezt úgy, hogy számtalan szankció ellenére Oroszország a kiskapukat – például az árnyékflottáját – kihasználva továbbra is kijátssza ezek egy részét. A CREA becslése szerint ezek a szállítmányok az orosz fosszilis energiahordozók exportbevételének mintegy egyharmadát teszik ki.

A CREA kutatóinak becslése szerint az orosz bevételeket további 20 százalékkal lehetne lecsökkenteni a meglévő szankciók szigorításával és a hiányosságok pótlásával. Az intézkedések között szerepelhetne a „finomítási kiskapu” bezárása, amelyen keresztül Európa megvásárolhatja a más országban feldolgozott orosz nyersolajat, valamint a Török Áramlat gázvezetéken keresztül történő gázáramlás korlátozása.