Álmegváltókból nincs hiány

Újabb rendszerellenes üstökös tűnt fel a megváltójelöltektől hemzsegő román égbolton: Victor Ponta hivatalosan is bejelentette, hogy indul a májusi államfőválasztáson, már a szükséges aláírásokat is összegyűjtötte. A rend kedvéért párttagsága felfüggesztését is kérte, mert a PSD ugyebár a koalíció közös jelöltjét, Crin Antonescut támogatja.