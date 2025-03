Nem indulhat az elnökválasztáson Călin Georgescu

Az alkotmánybíróság székhelye előtt már a tegnap délutáni ülést megelőzően összegyűltek és tüntettek Georgescu hívei, a csendőrség pedig nagy erőkkel vonult ki a helyszínre. A Digi24 hírtelevízió szerint estére már több száz fősre nőtt Georgescu támogatóinak tábora, akik hangoskodva, kiabálásokkal – Szabadságot!, Árulók!, Le a maffiakormánnyal!, Tolvajok!, Nem adjuk fel! – tiltakoztak az alkotmánybírák döntése ellen. A hatóságok különleges biztonsági intézkedéseket vezettek be, megnövelték a csendőrök számát és fokozták az ellenőrzéseket az esetleges incidensek megelőzése érdekében, és első alkalommal az alkotmánybíróság üléstermének környékét is vigyázták a biztonsági erők.

A taláros testület döntésére reagálva George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke a közösségi médiában a következőket írta: „Szégyen! Szégyen! Szégyen! Nem fogtok legyőzni! A román nép már felébredt! És győzni fog!”

Anamaria Gavrilă, a Fia­tal Emberek Pártja (POT) elnöke egy videóüzenetben úgy fogalmazott: „a 2024-es elnökválasztás törvénytelen törlésével egy hátborzongató rendszer mutatta meg agyarait, és már több mint három hónapja felfalja demokráciánkat és szabadságunkat”. Úgy vélte, a Georgescu fellebbezését elutasító alkotmánybírósági határozat „szörnyű precedenst teremt” azzal, hogy a bírák nem a törvények alapján ítélkeztek.

A Szociáldemokrata Párt egykori vezetője, Vic­tor Ponta, aki szintén bejelentette indulását az elnökválasztáson, az alkotmánybírósági döntés kapcsán Facebook-oldalán egyebek mellett azt írta: „Soha nem szűnik meg a Romániáért és a románokért vívott harc! Soha nem szabad feladnunk! Soha nem szabad kétségbeesnünk! Végül Isten segítségével győzni fogunk!”

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke, Elena Lasconi szintén a közösségi médiában reagált a Georgescu indulását elutasító döntésre. Reményét fejezte ki, hogy az alkotmánybíróság keddi döntése az ügyben „csak az első lépés” lesz, és úgy vélte, Călin Georgescut büntetőjogi felelősségre kell vonni mindazokért a jogsértésekért, amelyekkel az elmúlt hónapokban vádolták, a félretájékoztatási hullám által térdre kényszerített intézményeket pedig „fel kell emelni, és újra hitelt kell adni nekik”.

Kötelező érvényű döntés

Az Agerpres hírügynökség tegnap este azt írta, a kilenctagú alkotmánybíróság egyöntetűen döntött Călin Georgescu óvásának elutasításáról, fenntartva a BEC határozatát, amellyel érvénytelenítette a jelöltségét a májusi elnökválasztásra. Az ülésteremből való távozásakor Marian Enache alkotmánybírósági elnök megerősítette, hogy a Georgescu jelöltségével kapcsolatos valamennyi óvást elutasították. A BEC döntése végleges és kötelező érvényű.

A taláros testület szintén tegnapi ülésén elutasította a Nicușor Dan jelöltsége ellen benyújtott óvásokat is, ennek tükrében Bukarest főpolgármestere megméretkezhet a májusra meghirdetett elnökválasztáson.

A jogállamiság győzelme

A bukaresti Politikatudományi és Közigazgatási Egyetem (SNSPA) rektora a románok, a jogállamiság és a demokratikus értékek győzelmének nevezte az alkotmánybíróság tegnapi döntését, amellyel elutasították Călin Georgescu elnökjelöltségét. Remus Pricopie egy Facebook-bejegyzésben azt írta: a döntéssel Románia azt jelzi, nem fogja engedni, hogy veszélybe kerüljön a demokrácia. „Az intézményeknek továbbra is erőseknek és ébereknek kell maradniuk a társadalom stabilitását és kohézióját aláásni kívánó külső hatásokkal szemben” – fogalmazott.

Georgescu: Teljesítettem küldetésemet

A történtek után tegnap este megszólalt Călin Georgescu is, aki a Realitatea Plus televíziónak nyiltakozva azt mondta, „ez a kampány soha nem Călin Georgescuról szólt”, számára a nép volt a fontos. Úgy vélekedett, „a rendszer nem fogad el senkit, aki rajta kívül áll”. Kijelentette, hogy küldetését teljesítettnek tekinti. „A béke elnöke voltam, és az is akarok maradni” – fogalmazott.