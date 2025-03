Simion és Gavrilă is indulna az elnökválasztáson

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion és a Fiatal Emberek Pártjának (POT) elnöke, Anamaria Gavrilă tegnap bejelentette, hogy indulna az elnökválasztáson, a jelöltségük érvényesítése után egyikük visszalép a másik javára. Mindeközben újabb, az államelnöki tisztségre pályázó szereplő is porondra lépett, Călin Georgescu egyik tanácsadója szintén tegnap jelentette be indulási szándékát.

Az AUR és a POT elnöke tegnap délben videóüzenetben tolmácsolta szándékát, mint elhangzott, Călin Georgescuval közösen állapodtak meg ebben a tervben. „Vissza kell térni a valósághoz és a második fordulóhoz. (...) Folytatjuk a szuverenista mozgalmat, és megtesszük a szükséges lépéseket” – fogalmazott George Simion. Anamaria Gavrilă megerősítette, hogy jómaga és George Simion is benyújtja a jelölési iratcsomóját, majd a jelöltségek érvényesítését követően az egyikük vissza fog lépni. Az AUR elnöke azt is hangsúlyozta, hogy az aláírásgyűjtésben valamennyi támogatójuk részvételére szükség lesz, mert rövid idő áll rendelkezésükre. Az államelnöki jelöléseket legkésőbb március 15-én éjfélig lehet benyújtani a Központi Választási Irodához (BEC), az intézmény pedig a benyújtásuktól számított 48 órán belül – legkésőbb március 17-én – iktatja vagy elutasítja az iratcsomókat.

A lehetetlennel próbálkoznak

Simion és Gavrilă bejelentése kapcsán a bukaresti Politikatudományi és Közigazgatási Egyetem (SNSPA) rektora tegnap arra hívta fel a figyelmet, hogy lehetetlen három nap alatt törvényesen összegyűjteni 200 ezer támogatói aláírást. Remus Pricopie rámutatott arra is, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága és a Velencei Bizottság által is ajánlott jó gyakorlatoknak megfelelően az elnökválasztást „világos szabályok, észszerű kritériumok és átlátható ellenőrzési mechanizmusok” alapján kell lebonyolítani, és ez a kampányfinanszírozásra is érvényes.

Georgescu tanácsadója is készül

Tegnap bejelentette indulási szándékát a májusi elnökválasztáson Călin Georgescu tanácsadója, Anton Pisaroglu is, aki a Digi24 hírtelevízió szerint Viorica Dăncilă, George Simion és Nicușor Dan mellett is dolgozott, részt vett kampányukban. Pisaroglu azt állítja, hogy ő maga nem Georgescu háttérembere, mert „ő pótolhatatlan”. A Maszol hírportál arra hívta fel a figyelmet, hogy Pisaroglu TikTok-fiókja több mint százezer követőt és közel egymillió lájkot szerzett egy hónap alatt. Mint írták: „egyre többen látnak hasonlóságot közte és Georgescu látványos választások előtti felfutása között a közösségi médiában”. „Az egyetlen kiút ebből a káoszból, amelybe beledobtak minket, az, hogy indulok a román elnökségért. (...) Én vagyok a megoldás a jelenlegi helyzetre, amelyben vagyunk” – idézte Pisaroglut a Hotnews portál.

Lasconi és Şoşoacă is jelentkezik

Ma iktatja elnökjelölési iratcsomóját a Központi Választási Irodához Elena Lasconi, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke. Az alakulat képviselőházi frakcióvezetője, Ionuţ Moşteanu tegnap úgy nyilatkozott, szeretné, ha Nicuşor Dan bukaresti főpolgármester és Lasconi leülne tárgyalni, és végül csak egyikük indulna az elnökválasztáson. Úgy vélekedett, hogy bármelyikük is indul, a másik támogatásával biztosan bejut a második fordulóba.

A tavalyi kudarc után ma ismét benyújtja a jelölési iratcsomóját a Központi Választási Irodához az S. O. S. Románia párt elnöke. Diana Şoşoacă erről egy Donald Trumphoz címzett levelében számolt be, melyben arról tájékoztatta az Egyesült Államok elnökét, hogy a romániai államfőjelöltek elleni alkotmánybírósági beavatkozások gyakorlatilag „a demokrácia megsemmisítését” jelentik. A politikus álláspontja szerint a választási iroda és az alkotmánybíróság „alkotmányellenes cenzorrá vált”, és jogorvoslati lehetőségek nélkül eltiltanak bizonyos jelölteket az indulástól, megfosztják a romániaiakat a választás szabadságától.