Iktatta jelöltségét Lasconi és Șoșoacă

A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) államfőjelöltjeként induló Lasconi a párt parlamenti frakciójának tagjai és szimpatizánsai kíséretében érkezett a BEC székházához. Az USR elnöke a BEC előtt nyilatkozva egy­aránt támadta a „korrupt kormánypártokat” és az ultranacionalista ellenzéket, amely szerinte hatalomra kerülése esetén Moszkva befolyási övezetébe sodorná az országot. Úgy vélte: az ő államfővé választása hozhatja el Romániának a társadalom által sürgetett változást, az államnak a polgárok szolgálatába állítását, anélkül, hogy emiatt feláldoznák Románia európai uniós és NATO-tagságát. Szerinte a november 24-i szavazás, amelyen a voksok 19 százalékát megszerezve és Marcel Ciolacu kormányfőt megelőzve a második helyen végzett, arra kötelezi, hogy ne adja fel a küzdelmet, annak ellenére, hogy a mostani közvélemény-kutatások szerint két nála esélyesebb jelölt – Crin Antonescu és Nicușor Dan – is verseng az ország nyugati irányultságát fontosnak tartó polgárok támogatásáért. Kijelentette, nyitott a párbeszédre Nicuşor Dan független jelölttel, Bukarest főpolgármesterével, de a jelöltségtől nem fog visszalépni. Újságírói kérdésre válaszolva leszögezte, hogy az államelnök-választás után az USR nem fog belépni a kormánykoalícióba, ha a miniszterelnök Marcel Ciolacu lesz, és nem Ilie Bolojan.

A parlamenti botrányairól elhíresült Diana Şoşoacă, az S. O. S. Románia Párt elnöke szintén tegnap nyújtotta be elnökjelölti iratcsomóját a BEC-hez. A politikust mintegy kétszáz szimpatizánsa várta román nemzeti színű zászlókkal és az S. O. S. Románia Párt logójával ellátott kis lobogókkal, azt skandálva, hogy: Diana az elnök! Diana Şoşoacă bokszkesztyűvel jelent meg támogatói körében, ezzel jelezve, hogy nem hajlandó meghátrálni, habár szerinte egyértelmű, hogy a BEC most is „parancsot kapott” a kizárására. Megismételte korábbi érvelését is, miszerint ugyanazt a jelöltet nem lehet kétszer elutasítani ugyanazokra az okokra hivatkozva, mint ahogy senkit nem lehet kétszer bíróság elé állítani ugyanazért a bűncselekményért. Mint ismert, tavaly az indulását nem formai hiányosságra, hanem „alkalmatlanságra” hivatkozva akadályozta meg az alkotmánybíróság. A testület akkor azzal indokolta kizárását, hogy nem lehet Románia elnöke, vagyis az alkotmányosság őre olyan politikus, aki rendszeresen az alkotmányos rend megdöntésére uszítja követőit. Diana Şoşoacă kijelentette, soha nem árult el senkit, a román népet „gerincesen” és „büszkén” képviseli az Európai Parlamentben.

A BEC-nél ugyancsak tegnap iktatták Cristian Terheş, a Román Nemzeti Konzervatív Párt (PNCR) elnökének jelölési iratcsomóját is.