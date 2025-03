Amint azt Tamás Sándor, a testület elnöke az ülés elején, majd a megyeinfón is jelezte, a költségvetést három fő pont köré rendezték: a gyermekek, fiatalok, a vidéki településeknek fejlesztésekre nyújtott társfinanszírozások, valamint a civil szférának, egyházaknak pályázati alapon nyújtott segítség. A jelentős beruházások is kiemelt helyet foglalnak el, ezen belül a megyei egészségügyi rendszer – elsősorban a megyei sürgősségi kórház – fejlesztését célzók.

Utóbbiak kapcsán Tamás Sándor elmondta: a megyei kórháznál az új tüdőkórház épülete elkészült, zajlik az eszközök beszerelése, illetve következik a szükséges engedélyek kiváltása. A sürgősségi osztály új épülete is elkészült, berendezése a végéhez közeledik. Idén a régi kórházépület korszerűsítését is folytatják, emellett egy újabb fejlesztés is elindulhat, miután a szaktárcával aláírták a stroke-központ, valamint a járóbeteg-rendelő bővítésére vonatkozó finanszírozási szerződést. Egy másik beruházás, amely már folyamatban van, a fertőzőosztály épülete energetikai hatékonyságának a növelése – sorolta az elnök. Mindezek európai uniós és kormányforrásokból valósulnak meg.

Az erdővidéki úthálózat felújításának folytatására, befejezésére is előirányoztak forrásokat, amint az oltszemi Mikó-kastélynál folyó munkálatokra is. Málnásfürdőn elkezdődött a kormányforrásokból finanszírozott képzési központ építése. A beruházási tételek között szerepel még a megyei könyvtár épülete mögötti kazánház konferencia-központtá alakítása, a Gyárfás Jenő Képtár felújítása, illetve egy családi típusú szociális otthon befejezése. Az elnök hangsúlyozta, idén mind a beruházásokra, fejlesztésekre, mind a szociális szolgáltatásokra több forrást biztosítanak, mint az előző években.

A vidéki településeken élők életminőségének javítását célzó, a helyi önkormányzatokkal társfinanszírozásban megvalósuló beruházásokra, fejlesztésekre megpályázható összegek is szerepelnek a költségvetésben. Ezek a támogatások a Modern Falu Program részét képezik, összesen 12 ilyen finanszírozási lehetőséget teremtettek az elmúlt 12 évben, ezeket idén is meghirdetik. Községi háziorvosi, fogorvosi, állatorvosi rendelők kialakításához, korszerűsítéséhez, továbbá kultúrotthonok, sportlétesítmények, játszóterek, könyvtárak, óvoda- és iskolaépületek, tűzoltószertárak, ifjúsági terek kialakításához, korszerűsítéséhez pályázhatnak támogatásra az önkormányzatok. Emellett az iskola utáni foglalkozásokra kérhetnek forrásokat, valamint az országos meleg­ebéd-programnál a megyei önkormányzat támogatja az étkeztetéshez szükséges helyiség kialakítását. A támogatás részfinanszírást jelent, azaz a helyi önkormányzatnak legkevesebb ugyanakkora összeggel kell hozzájárulnia a költségekhez, mint amit a megyeitől igényelnek.

A költségvetésbe belefoglalták a 12 éve indított iskolatáska-programra idén szükséges forrásokat is. Szintén az oktatást érinti, hogy megnövelték a megyei tantárgyversenyeken első helyet elérő diákok díjazásának keretösszegét, s nem csak a tanulók, de a felkészítő pedagógusok is pénzjutalomban részesülnek.