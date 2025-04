„Okosítják” a közlekedést Kézdivásárhelyen

Zajlik Kézdivásárhely ITS- (Intelligent Traffic System) pályázatának a gyakorlatba ültetése: a főtér három bejáratához olyan digitális táblák kerültek, amelyek jelzik, hogy a Gábor Áron tér 99 parkolóhelyéből hány foglalt, van-e szabad hely.

„Összesen tizenegy széles látószögű kamerát szereltünk fel a főéren, ezek egyrészt képesek felmérni a parkolóhelyek számát, de biztonsági kamerák szerepét is betöltik. Az adatokat egy adatbázis alapján mesterséges intelligencia dolgozza fel, így kerülnek a számok kivetítésre a digitális pannókon. Az egész rendszer központosítva van – hamarosan a régi kamerákat is ebbe kötik be – egy új szerverterem és megfigyelőterem révén, amit a helyi rendőrség székhelyén alakítottak ki. Hatékonyabb lesz a város közbiztonságát figyelő kamerák felvételeinek a feldolgozása, így összességében nézve a közbiztonság is javul” – magyarázta Szilveszter Szabolcs alpolgármester. Mivel rendszámtábla-olvasó kamerák is vannak, ezeknek visszafogó hatása lehet a forgalmi kihágásokra – vélekedett az elöljáró.

A parkolóhelyek szabad számát jelző pannókból hármat szerelnek fel: egyet a Márton Áron utcánál, egyet a Turóczi Mózes-ház sarkánál és egyet az egykori Székely Katoneveldével átellenben. Az embereknek tetszik a rendszer, hiszen ha nincs szabad parkolóhely, akkor nem hajtanak be a főtérre, másutt keresnek helyet a gépkocsinak. Egyetlen kifogás az volt, hogy a táblák túl magasan vannak és kevésbé láthatók, ezt a gondot az alpolgármester ígérete szerint orvosolják. A táblák egyébként csak angolul jelzik az információkat. „Amennyiben többnyelvű lett volna a tábla – román és magyar –, akkor túl zsúfolttá vált volna és nehezebben lehetett volna értelmezni. Így könnyen áttekinthető, és szerintem nagyjából mindenki érti, hogy a számok mit mutatnak. A táblák mérete megfelelő, nagyobbat nem lett volna értelme kihelyezni” – fejtette ki Szilveszter Szabolcs, aki szerint magyarázó táblát is felszerelnek, hogy a kijelzők mire vonatkoznak.

Az ITS-pályázat újabb villanyrendőrök felszerelésére is vonatkozik. „A napokban leszállítják az eszközöket, az ásási engedély már megvan. Gyalogos és autós villanyrendőrökről van szó, kamerával felszerelve. Lesznek sebességmérő táblák is, amelyek jelzik, ha valaki túl gyorsan halad. Okosszemaforokról van szó, tehát a forgalom folyamatosabbá válására számítunk Kézdivásárhelyen. A munkálat azzal jár, hogy pár átjáró megszűnik és más helyre költöztetik. Az eszközök felszerelése az időjárás függvényében már jövő héten megkezdődik” – mondotta Szilveszter Szabolcs.