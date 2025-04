USR: Lasconi helyett Nicușor Dant támogatnák

Dominic Fritz temesvári polgármester a párt vezető politikusai körében elmondta: az USR országos bürója tegnapi ülésén úgy döntött: mára összehívja a politikai bizottságot, ahol arról határoznak, hogy a párt Elena Lasconi helyett Nicușor Dant támogassa az államfőválasztáson. A tegnapi döntést egységesen, csupán két ellenszavazattal hozták meg – mondta.

A „fájdalmas döntést” azzal indokolta, hogy a közvélemény-kutatások szerint Elena Lasconinak nincs esélye bejutni az államfőválasztás második fordulójába, miközben Nicușor Dant kevés választja el ettől. Az USR politikusait a felelősség vezette: azt akarják meggátolni, hogy két Európa-ellenes jelölt jusson be a második fordulóba – húzta alá Fritz a felmérésekben favoritnak tűnő George Simionra és Victor Pontára utalva. „Az ország iránti felelősséget helyezzük előtérbe, még akkor is, ha ez rövid távon fájdalmas döntés a párt számára” – jelentette ki. Mint mondta, a választóik is azt kérték, hogy biztosítsák egy Európa-párti jelölt bejutását a végső megmérettetésbe. Úgy értékelt, Elena Lasconi a tavalyi államfőválasztás első fordulójában „történelmi eredményt” ért el, de most más a helyzet. Az USR elnökét a mostani közvélemény-kutatások 5 százalék alatt mérik.

Dominic Fritz felhívást intézett a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ vezetőihez, kérve, hogy „ne essenek a Szociáldemokrata Párt (PSD) csapdájába”, melynek a korábban PSD-s Victor Ponta személyében „van jelöltje”, akire a párt szavazóinak többsége voksolni fog. Nicușor Danra utalva arra kérte a két politikai szervezet vezetőit és szavazóit: támogassák ők is „az egyetlen Európa-párti jelöltet, akinek esélye van bejutni a második fordulóba”.

Nem lép vissza

Elena Lasconi párttársai bejelentésére reagálva a Digi24-nek úgy nyilatkozott: nem lép vissza a jelöltségtől, és teljes erejével harcolni fog a választási kampányban, mert meggyőződése, hogy ő lesz „Románia legjobb elnöke”. Úgy vélte, az USR a többi román párthoz hasonlóan „megtelt bandákkal és kiskirályokkal”, akik „a rendszer játékát játsszák”, szerinte ugyanis Nicușor Dan is a rendszer embere. Hangsúlyozta: ha a párt megvonja tőle az anyagi támogatást is, akkor a szavazóihoz fordul, hogy támogassák a kampányát, mert az USR 20 ezer párttagból áll – mondta, hozzátéve, hogy nem a pártért, hanem a román népért jelöltette magát. Elena Lasconi leszögezte: a párt elnökségéről sem mond le, hiába várják ezt kollégái a tegnapi döntésük után.

Ezt délutáni sajtótájékoztatóján is megerősítette az USR elnöke, aki „opportunista árulóknak” nevezte azon párttársait, akik tegnap Nicuşor Dan támogatásáról döntöttek. Leszögezte, az alakulat alapszabálya értelmében az USR államfőjelöltjéről nem a párt vezetőtestülete, hanem a kongresszus hivatott dönteni. „Ne felejtsük el, hogy a kongresszusi küldöttek 94–95 százaléka tavaly az én elnökjelöltségemet támogatta” – fogalmazott.

Lasconi szerint azok, akik a visszalépését kérik, nem az USR hangját képviselik, és sajnálatosnak nevezte, hogy Dominic Fritz alelnök is köztük van. „Ami a többieket illeti, van köztük sok lúzer, akik jelöltették magukat polgármesternek, de veszítettek, és akik nekem is köszönhetik a parlamenti helyüket. De nem várok hálát és lojalitást. Kutyát vettem magamnak” – fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy kit gyanúsít az „árulással”, Lasconi az USR képviselőházi frakcióvezetőjét, Ionuţ Moşteanut nevezte meg. „Nem nyerte el a polgármesteri tisztséget Piteşti-en, és Nicuşor Dan biztos megígérte neki, hogy ő lesz a jelölt a fővárosban. Vagy esetleg Drulă. Nem tudom, milyen alkudozások folynak” – tette hozzá.