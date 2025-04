Sok olyan dolog van az életben, ami nélkül lehet élni, de nem érdemes. A sport és a kultúra nem ilyen. Mozgás és önkifejezés nélkül ugyanis élni nem is lehet, és nem is érdemes, receptre kellene írni azért, amit tesz a közösséggel: összehozza az embereket: új barátságokat, új élményeket ad.

A sportnak és a kultúrának számos otthona van Sepsiszentgyörgyön, de az, amelyikben e kettő kéz a kézben, egymást kiegészítve elfér, olyan csak egy van: a Sepsi Aréna. Az ország egyik legmodernebb és legszebb multifunkcionális arénája 2017 óta minden évszakban a sepsiszentgyörgyiek szolgálatában áll.

Azon kívül, hogy lehetőséget teremt a testmozgás, sport különböző formáira, illetve erősíti az egészséges életmód közösségi élményeit, kulturális és gazdasági központként is működik: alkalmas konferenciák, koncertek, előadások, expók szervezésére is. A rézelemekkel és üveggel burkolt impozáns épület csak része egy nagyobb sportkomplexumnak, amelyben a kosár-, kézilabda-, minifoci-, röplabda- és lábteniszpálya, fitness- és táncterem mellett négy szabadtéri teniszpálya, légtartásos sátorral fedett mobil korcsolya- és jégkorongpálya is biztosít sportolási lehetőséget.

A Sepsi Aréna a Sepsi-SIC női kosárlabdacsapat bázisa, amely megszámlálhatatlan mérkőzésnek adott ez idáig otthont, és ahol több ezren szurkolhattunk a zöld-fehéreknek, akikkel hét bajnoki címet és kilenc Román Kupa-győzelmet ünnepelhettünk meg közösen.

A létesítmény a kisiskolások arénája is egyben, hiszen itt zajlanak az önkormányzat és a Királypingvinek sportegyesület közös programjának, a Bevezetés a sportba programnak az órái, amelyeken a gyermekeket játékosan nevelik a sport és a testmozgás szeretetére.

Sepsiszentgyörgy nagy múltú hokikul­túrával rendelkezik, ám sokáig nem volt profi jégkorongozásra alkalmas pályája, amelyen a játékosok új generációi edzhettek vagy bajnokságokat rendezhettek volna. 2018-ban aztán felavatták a Székelyföldi Jégkorong Akadémia sepsiszentgyörgyi sátorfedeles műjégpályáját a Sepsi Aréna mellett, ezzel pedig a sportág kedvelőinek régi álma vált valóra. 2021 augusztusában aztán egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, ugyanis berobbantak a Háromszéki Ágyúsok, Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely közös felnőtt jégkorongcsapata.

Ez a történet itt nem ér véget, hiszen a Sepsi Arénában nem ismerünk lehetetlent! Az átalakítható játékfelületre tavaly decemberben jeget csináltunk, amelyen már a román bajnokság jégkorongmérkőzéseit játszották. Április 27. és május 3. között pedig történelmet írunk: a Sepsi Aréna ad otthont Románia idei legnagyobb sporteseményének, a 2025-ös IIHF divízió I/A jégkorong-világbajnokságnak, ahol brit, lengyel, ukrán, olasz, japán és román válogatottak mérkőznek meg egymással.

A világbajnokság után alig három héttel, május 22–25. között pedig a SepsiBook Könyvvásár és Kortárs Irodalmi Fesztivál veszi birtokba az épületet. A SepsiBook az írott kultúra és a könyves találkozások ünnepe, irodalmi-közösségi élménytár, amelyre a Kárpát-medencei könyvkiadói termés legjavát hozzák el.

De legyen szó az István, a király Székelyföldi Nagyrodukcióról, az Aktív Székelyföld Konferenciáról, Szent György-napi koncertekről, néptánctalálkozókról, színházi elődásokról, az aréna többezres közönséget fogad be, így méltán hívhatjuk a sport és a kultúra fellegvárának.

Mi itt, Sepsiszentgyörgyön egy egészséges, aktív, boldog közösségért dolgozunk. Azért építettünk ki egy erős sportinfrastruktúrát, azért támogatjuk a különböző sport- és kulturális tevékenységeket, mert fontos, hogy minden korosztály jól érezze magát ebben a városban. A Sepsi Aréna mindannyiunk otthona és felbecsülhetetlen az a sok mosoly és öröm, amit ez a beruházás mindmáig szerzett.

Sepsiszentgyörgyön mertünk és merünk nagyot álmodni, ennek pedig az a hozadéka, hogy egy beruházás több másikat vonz maga köré, lásd a Sepsi Aréna szomszédságában a Sepsi OSK stadiont, a Sapientia EMTE épülő campusát és a leendő jágcsarnokunkat. Kialakulóban van egy város a városban, amely mellett halad a terelőút, autóval, kerékpárral és gyalogosan is bárhonnan kényelmesen megközelíthető, egyszóval kinyitottuk a várost a világnak.

