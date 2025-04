Mondd, te kit választanál?…

A húsvétot ünnepeltük, most meg május elsejének méltó megünneplésére készülünk (amely 1955 óta, XII. Piusz pápa rendelete nyomán egyházi ünnep is Munkás Szent József tiszteletére), és mintha nem foglalkoznánk eleget a választásokra való készülődéssel, pedig már körmünkre égett a gyertya, amely még nem gyújtott fényt sokak agyában azzal kapcsolatban, hogy kire szavazzon.

A közvélemény-kutatók ugyan dolgoznak így ünnepnapokon is, de ahány, annyi eredményt mutat ki. Abban egyformák, hogy folyamatosan azt jósolták: ha az áprilisi vasárnapok egyikén lett volna az elnökválasztás, mindegyiken George Simion lett volna az első fordulóban az első helyen. A második helyezett kiléte bizonytalan, mint a macska vacsorája, és úgy változott, mint az időjárás áprilisban. De az is lehet, hogy egy olyan jelölt kerül be a döntőbe, akit nem nagyon emleget senki, mert a tavalyi elnökválasztáson, meglepetésre, Călin Georgescu végzett az első helyen.

A románok állítólag nagyon Európa-pártiak, de most úgy tűnik, mindenképp Európa-ellenes elnököt akarnak választani. Ezt a választási opciót sokan azzal mentegetik, hogy tulajdonképpen nem Európa-ellenesek a választók, hanem a regnáló politikai osztály ellen szavaznak. No, de bárki ismeretlenre is szavazunk, aki eddig nem volt, onnantól az úgyis a vezető politikai osztály tagjává válik. Aztán ha eltelik újabb négy-öt év a következő választásokig, lehet, hogy abból is kiszeretünk, és ismét egy ismeretlent akarunk megválasztani.

No de egyelőre hiába nem akarja a sok Európa-párti, George Simionnak áll a zászló, akivel interjút készített Donald Trump egykori tanácsadója, Steve Bannon.

Simion megmondta világosan, hogy a „globalisták” bármit megtesznek, hogy őt megállítsák. Ha ezt az Állandó Választási Hatóság és az alkotmánybíróság teszi, az nem is lenne baj, de ő attól fél, hogy fizikailag akarják eltüntetni (meggyilkolni, mint Donald Trumpot és Robert Ficót, akik ellen merényletet szerveztek?). Szerencsére Trumpnak csak a fülét találták el, és a végén Fico is megszabadult néhány műtét árán, pedig őt jól meglövöldözték.

Azt is mondta: „a globalisták félnek attól, hogy megnyerjük a választásokat (…), és nemzetállami szövetség épül ki ellenük”.

A szavazókat azzal biztatja, hogy ha őt választjuk elnöknek, Călin Georgescut miniszterelnöknek teszi. Így nem vesznek kárba egészen a rá adott decemberi szavazatok, vagyis ha Simionra szavazunk, közvetve Georgescut is választjuk, ha nem is elnöknek, de legalább miniszterelnöknek, aki – mint mondta – „a legnépszerűbb román”. Simion tehet javaslatot erre, de a parlament dönt. Pártja az AUR, a Șoșoacă-féle S. O. S. és a POT biztosan egyetért, csak még néhány más pártba tévedt hazafinak kell megszavaznia, és akkor minden rendben lesz.

Simion nagyon szeretné, ha az Egyesült Államok beszállna vagy legalább beleszólna a kampányába, mert szerinte „ha az amerikai kormány nem avatkozik közbe, akkor száz százalék, hogy elcsalják a választásokat”.

Tud ő, amit tud, és lehet, hogy konzultált a volt elnökkel, Traian Băsescuval is, aki azt mondta, nyilvánosságra hozza, hogy eddig miként „lopták el a választásokat”, és a választók számának meghamisításáról is fog beszélni. Néhány ilyen epizódot ismertetett is, de csak a 2024-es választásokról, pedig azt hittem, azt meséli majd el, hogy miként nyerte meg két ízben ő (gondoltam én: csalással) az elnökválasztást.

Simion különben azt állítja, hogy ő indította a Tegyük naggyá ismét Európát mozgalmat (ezt különben Orbán Viktor kezdeményezte volt), barátaink vannak az Európai Unió 27 tagállamában, és országról országra nyernek a globalisták ellen, amiben a közvélemény is ővelük tart.

Bár Romániát is még nagyobbá szeretné tenni (legalább egy moldovai köztársaságnyival), arra mintha a moldovaiak nem nagyon lennének vevők.

Simion haragszik Macron francia elnökre, amiért ő és a francia nagykövet (aki szerinte úgy viselkedik, mintha Románia császára lenne) választotta ki, hogy ki legyen az AUR (mármint az ő) ellenfele az elnökválasztás második fordulójában, mégpedig Nicușor Dan, aki szerinte csak egy LGBT-báb.

No, ezek után döntsük el, hogy a hazaffy Simionra, a (szerinte) LGBT-s Nicușor Danra, a pálfordulásos Pontára vagy a megelevenedett Crin Antonescura szavazzunk-e, esetleg egy ismeretlenre, mint amilyen Călin Georgescu volt.

George Simion. Fotó: Facebook / George Simion