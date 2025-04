„Miért kell május 8-ig várni? Ha a harci cselekményeket már most fel lehet függeszteni és harminc napig tűzszünetet tartani, az lenne az igazi lépés, nem pedig egy egyszerű gesztus a (győzelem napjára tervezett) felvonulásra” – írta az ukrán tárcavezető az X-en.

Szibiha azt is hangsúlyozta: Ukrajna készen áll arra, hogy támogassa a hosszú távú, fenntartható és teljes tűzszünetet. „Mi folyamatosan felajánljuk ezt legalább harminc napra” – idézi a minisztert az MTI.

Kijev nem reagált hivatalosan a Moszkva által a náci birodalom felett aratott győzelem 80. évfordulójára meghirdetett háromnapos tűzszünetre – közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára tegnap újságírókkal.

A Kreml hétfőn közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök döntése alapján Oroszország tűzszünetet hirdet ki a győzelem 80. évfordulóján. A fegyvernyugvás moszkvai idő szerint május 7-én éjfélkor kezdődik és május 11-én éjfélkor ér véget, ebben az időszakban az orosz fél minden harci cselekményt leállít. „Putyin elnök jó szándékának jeleként hétfőn bejelentette, hogy a győzelem megünneplésére ideiglenes fegyverszünetet fog kihirdetni. A kijevi rezsim részéről eddig nem hallottunk semmilyen reakciót. Jelenleg nagyon nehéz megérteni, hogy a kijevi rezsim csatlakozni fog-e vagy sem” – mondta Peszkov.

A szóvivő reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentésére, aki Putyin tűzszüneti kezdeményezését manipulációnak nevezte. „Azt mondanám, hogy inkább az a manipuláció, ha nem adnak egyenes választ Putyin elnök kezdeményezésére. Ez több, mint manipuláció” – hangoztatta. Közölte, hogy a Kreml látta Zelenszkij 30 napos tűzszüneti ellenjavaslatát. Megjegyezte, hogy ilyen huzamos fegyvernyugvás esetén fontosak azok a tűzszünet betartására és ennek ellenőrzésére vonatkozó részletek, amelyekről korábban Putyin beszélt.

Emlékeztetett arra, hogy Putyin többször is közölte: Oroszország feltételek nélkül kész tárgyalni Ukrajnával, de Kijev erre sem reagált. „Ennek fényében, ha valaki a nyomás fokozásának szükségességéről beszél, az csak még egyszer megerősíti, hogy az európai fővárosokban, sajnos, továbbra is inkább a háború folytatására törekednek” – mondta Peszkov Emmanuel Macron francia elnök vonatkozó felhívására reagálva. „Mi viszont továbbra is az arra irányuló törekvésre koncentrálunk, hogy a folyamatot a békés rendezés medrébe tereljük” – tette hozzá.

Az MTI által idézett szóvivő szerint „a kijevi rezsim illegitimitása” bizonyos problémákat okoz, de a békefolyamat megkezdésének érdeke mindenekfelett áll, minden egyéb másodlagos.