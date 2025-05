A rossz versenyzési körülmények miatt kurtán ért véget a román motokrosszbajnokság harmadik fordulója. A Buzău megyei Merei Motocross & Enduro Park pályája szombaton még elfogadható volt, vasárnap azonban használhatatlan állapotba került, emiatt minden géposztályban egy futam után hirdettek győztest, és törölték a versenyhétvége második futamát. Az MX1-es géposztályban érdekelt sportolóink azonban így is dobogóra állhattak: a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián az első, míg az ozsdolai Ördög Zoltán a harmadik helyen fejezte be a csonkára sikeredett erőpróbát.

Az elmúlt hét végén Merei adott otthont a román motokrossz­bajnokság harmadik fordulójának, az MX1-es gép­osztály mezőnyében pedig rajthoz álltak háromszéki versenyzőink is. Mindkettőjük számára jól alakult a szombati kvalifikáció, Tompa Krisztián ezt a második, Ördög Zoltán pedig a harmadik helyen zárta. Vasárnap a mezőnynek nemcsak egymással, hanem a nagyon csúszós és roppant poros pályával is meg kellett küzdenie, ez kinek jobban, kinek rosszabbul sikerült. A sepsiszentgyörgyi Tompa kemény küzdelem végén utasította maga mögé legnagyobb riválisát, a zernesti George Căbălt, míg az ozsdolai Ördög az első körben két hibát is vétett, így az utolsó helyről visszakapaszkodva lett a harmadik.

„Már a szombati időmérőn nagyon csatáztam Căbăllel. Vasárnap másodiknak jöttem el rajtból, így sok port megettem Căbăl mögött, ám a nyolcadik körben sikerült megelőznöm, és végül a futam mellett a merei-i versenyt is megnyertem. A nehéz versenyzési körülmények miatt örvendek, hogy nem esett bajom, hiszen vasárnapra elfogyott a szervezők vize, így szárazzá, keménnyé, porossá vált a pálya, és roppant veszélyes volt motorozni rajta” – nyilatkozta Tompa, aki vezeti kategóriája összetett pontversenyét.

„Szombaton hoztam a formámat, és harmadik lettem az edzésen. Vasárnap a rajt után előbb kicsúszott a motor alólam, majd a következő kanyarban elestem, és mindenki megelőzött. Innen kellett feltornáznom magam, ami nagyon nehéz volt, mert a sok portól vakon motoroztunk. Pénteken a megérkezésünkkor még jónak tűnt a buzăui pálya, de vasárnapra már nem lehetett ott versenyezni” – összegezte a hétvégi eseményeket Ördög, aki már nagyon várja a vasárnap esedékes negyedik román bajnokit.

Román motokrosszbajnokság, 3. forduló – Merei/MX1-es géposztály: 1. Tompa Krisztián (Yamaha, Sugás Motoros Klub), 2. George Căbăl (KTM, Zernesti Vectra), 3. Ördög Zoltán (KTM, Top Cross). A kategória összetett pontversenyének állása: 1. Tompa 119 pont, 2. Căbăl 114 p., 3. Ördög 102 p.