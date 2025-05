A rajt után a második helyről induló Norris megtámadta az első kanyart kissé elfékező címvédőt, kettejük csatájából a McLaren versenyzője jött ki rosszabbul, mivel visszacsúszott a hatodik helyre. Verstappen mögé Andrea Kimi Antonelli sorolt be másodiknak, Piastri pedig harmadiknak, azonban kisvártatva utóbbi megelőzte a Mercedes olasz pilótáját. Piastri a 10. körtől folyamatosan támadott a vezetésért, végül a 14. kör elején sikerült átvennie az éllovas pozíciót. Eközben Norris is utolérte az élen csatázó kettőst, majd neki is lehetősége adódott támadni a címvédőt. Először a 17. körben sikerült a brit versenyzőnek az előzés, ellenben visszaadta a pozíciót holland riválisának, mert a manőver közben elhagyta a pályát. Két körrel később viszont simán lehagyta ellenfelét, és feljött másodiknak. Az első két helyen száguldó McLarenek a 29. kör befejeztével kaptak friss abroncsokat, velük együtt állt ki új gumikért Russell, aki ennek a húzásnak is köszönhetően Verstappen elé tért vissza a pályára. A hajrában sem a McLaren kettős sikerét, sem Piastri győzelmét nem veszélyeztette semmi, és Russell is megőrizte a harmadik helyet.

A világbajnokság két hét múlva folytatódik Imolában az Emilia Romagna Nagy­díjjal.

A vb-pontversenyek állása 6 futam után: * versenyzők: 1. Oscar Piastri 131 pont, 2. Lando Norris 115, 3. Max Verstappen 99, 4. George Russell 93, 5. Charles Leclerc 53 * csapatok: 1. McLaren 246 pont, 2. Mercedes 141, 3. Red Bull 105, 4. Ferrari 94, 5. Williams 37.