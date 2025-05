Huligánból elnök?

Vége lesz a világnak, a demokráciának és magának az országnak is. És most a májusi elnökválasztás első fordulóján kétszer annyi szavazatot kapott Simion, mint a második helyezett Nicușor Dan. Crin Antonescu csak a magyarok által lakott megyékben nyert, ennek ellenére az RMDSZ-t még bírálták is, hogy szavazóit nem mozgósította eléggé.

A német sajtó is riogatja olvasóit, hogy: „Egy volt huligán Románia elnöke lehet, aki a jobboldali szélsőséges nacionalisták erőszakos hergelője, a magyar kisebbségek képviselői ellen.” Ilyesmitől a német olvasó nagyon megijedhet, és nem fog Simionra szavazni, a román választó viszont éppen, hogy igen.

Felemlegetik, a tavalyi elnökválasztáson az oroszok beavatkozási kísérletét a hazai és így az európai választásokba. Nem tudni még, hogy a mostaniba avatkoztak-e be, mert ha utólag kiderítik, hogy igen, akkor ennek eredményét is megsemmisíthetik, és nézhetjük magunkat, kezdhetjük ismét elölről az elnökválasztást. Az AUR újabb nyerő elnökjelöltet biztosan tud állítani, de a többi párt nem, ahogy eddig sem tudott.

Van némi aggodalom George Simion nagyotmondásai miatt, de majd ezeket, mint bármelyik vérbeli politikus, ő is letagadhatja. Különben is arra hivatkozik, hogy: „A románok megérdemlik, hogy méltósággal éljenek hazájukban, és a szuverenista utat választották.” Az unióról meg ilyeneket mond: Az Európai Bizottságot beteg elmék vezetik. Ők hozták ránk az inflációt, szegénységet, kitalálták a világjárványt, és mindenféle őrültséget terveznek…

Másfelől aztán jönnek a szakértői figyelmeztetések a Simionra való szavazás következményeiként, például hogy az unió blokkolni fogja pénzeket, a lej elértéktelenedik, a gazdaság összeomlik, jön a Nemezetközi Valutaalap (FMI), a kormány megbukik, és teljes poltikai káoszba kerülünk.

„Szegény” Călin Georgescut, akit kiebrudaltak az elnökválasztás második fordulójából a tavaly, most ha nyer George Simion, odateszi miniszterelnöknek, és ketten majd megoldják a problémákat. Olyan gazdasági intézkedéseket terveztek közösen, mint a Petrom részvényeinek visszavásárlását az osztrák OMV-től, és azt, hogy a nagy külföldi cégeket is megrekcumolják. A tavalyi év folyamán sok mindent mondtak és ígértek. Például azt, hogy az összes mezőgazdasági területet államosítják, és szétosztják a parasztok között, a külföldi cégeket attól függően adóztatják, hogy melyik országból származnak stb...

Simion megmondta, hogy Románia nem fogja pénzelni egy banival sem a Moldovai Köztársaság kormányát. Ezt a mesterségesen létrehozott országot gyűlöli, és azt akarja, hogy a terület visszatérjen az anyaországhoz. (Ki is tiltották onnét). Mindketten hisznek a hazafiságban, Istenben, családban és a szabadságban.

Azt is megígérték egyszer, hogy nem lesznek politikai pártok. Egy sem. A Vasgárda volt főnökét Călin Georgescu hősnek nevezte. A háborús bűnös Ion Antonescut szintén.

Miután George Simion megnyerte az elnökválasztás első fordulóját, kedden azt mondta, arra is számítanak Călin Georgescuval, hogy valamiféle előrehozott választások lehetnek, és a parlamentben fele plusz egy helyet szereznek. (Ehhez különben még új választások sem kellenek, mert a sok, más pártban megbújó hazafi és hazafióka anélkül is átállhat melléjük.)

Simion azt is bejelentette, hogy az államnak le kell mondania félmillió köztisztviselőről, de azzal is biztatott, hogy erre csak öt év alatt kerül sor. A barátságtalan lépéseket, amelyeket a regnáló kormányok mind emlegettek, de azokból semmi nem lett, azokat mind meg kell tenni. A helyzet drámai – állítja Simion. De tudjuk: A nép szava(zata) Isten szava. Aztán azt is tudjuk, hogy akinek Isten hivatalt adott, annak észt is ad hozzá. (Ha a választóknak elmegy az eszük és egy esztelenre szavaznak, akkor az az ész az esztelen jelölthöz vándorol vajon?)

Mi aztán azzal biztathatjuk magunkat, hogy ha a helyzet reménytelen (esetleg tragikus) is, de nem komoly, mert ami itt zajlik az inkább tragikomédia.

Fotó: Facebook / George Simion