Vágjunk vissza Simionnak, szavazzunk Nicușorra

Sorsdöntő választás előtt állunk: vasárnap arról szavazunk, hogy előre megyünk tovább, vagy pedig visszatérünk a történelem egy sötétebb korszakába. Nehéz időszak áll mögöttünk és előttünk is, most nagyobb tétje van annak, hogy ki lesz az államfő. Mivel a személlyel együtt irányt is választunk, nézzük meg még egyszer, ki merre mutat.

Az idei elnökválasztás első fordulóját sokkoló fölénnyel megnyerő George Simion ragadványneve Bajkeverő. Ahol csak feltűnt, mindenütt botrány keletkezett: kötekedő modora, útszéli hangneme, sokszor tettlegességig menő erőszakossága rengeteg feszültséget okozott, és nem csupán a magyaroknak. Minket most próbál körbeudvarolni a szavazatainkért, de ne dőljünk be az úzvölgyi temetőgyalázónak: szekértolói fokozott lendülettel uszítanak, és Simion egy fél szóval sem határolódott el sem tőlük, sem saját korábbi szavaitól, tetteitől. Még a lehetőségét is kerüli annak, hogy erről beszélnie kelljen: az országból is elfutott a kényelmetlen kérdések elől. Csak ott nyilatkozik, ahol nem zavarják ilyenekkel, miközben egyre durvábban fenyegeti a más véleményen levőket. A nagymellényű vitéznek testőrsége már van, de országprojektje ugyanúgy „marketingfogás”, mint a 35 000 eurós házak. Szakértelme semmi, egy komoly munkahelye sem volt. Csapata csupa gyanús alakból áll: a hazaárulással vádolható Călin Georgescu, a székely-magyar jelképek és nyelvhasználat ellen perelő Dan Tanasă, a szexuális kizsákmányoló Tate fivérek és kisstílű bűnözők veszik körül.

Kihívója az első fordulóban feleannyi szavazatot kapott Nicușor Dan, aki a világ egyik legrangosabb egyetemén doktorált matematikából, de hazajött, iskolát alapított, és tudományos kutatómunkája mellett évekig dolgozott ingyen, pénz és taps nélkül a közért, amit egyetlen versenytársa sem mondhat el magáról. Bukarest műemlék épületeinek és zöldövezeteinek védelmét vállalta magára, küzdött és perelt a megmentésükért, újra meg újra legyőzte a bürokrácia sokfejű sárkányát, az ingatlancápákat, és nem adta fel akkor sem, amikor néha alulmaradt. Civilként megoldásokat ajánlott a főváros gondjaira, és azért lépett be a politikába, hogy ezeket meg tudja valósítani. Polgármesterként volt bátorsága népszerűtlen döntéseket hozni, mégis újraválasztották, pedig egyetlen nagy párt sem áll mögötte. Alaposságát, következetességét, becsületességét és hasonlókat szoktak magyarázatul felhozni, olyan tulajdonságokat, amelyeket az elmúlt napok tévébeszélgetéseiben is felvillantott, mikor arra mutatott rá, hogy egyik vagy másik területen mi akadályozza a haladást. A legfontosabb viszont az, hogy a tisztességes, dolgozó emberek országában hisz, velük együtt akar jobb világot építeni. A magyarság iránt jóindulatot mutatott, az ellentábor iránt megértést; nem ígért Kánaánt, csak olyan Romániát, ahol a polgárt megbecsülik.

Két személy, két stílus, két irány. Egyik felől provokálás, erőszak, fenyegetés, gyűlölködés, hazugság, magyarellenesség, túloldalt munka, szorgalom, tudás, együttműködés, építés. Tulajdonképpen nem nehéz választani. Csak meg kell mutatnunk, hogy tényleg többen vagyunk a rombolóknál. Vasárnap menjünk Nicușor Danra szavazni, és vigyük az eddig távol maradókat is magunkkal. Nekik sem lehet mindegy.

A román nyelv az egyetlen uralkodó! Az RMDSZ közigazgatási kódja ellen! – írta Simion az AUR egyik megmozdulásáról közzétett fénykép mellé. Fotó: Facebook / George Simion