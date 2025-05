Új elnöke van Romániának: Nicușor Dan

A Központi Választási Iroda (BEC) összesített adatai szerint Nicuşor Dan független jelölt 6 168 642 szavazatot kapott a második fordulóban, ami 53,6 százalékos támogatottságot jelent, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelöltje, George Simion pedig 5 339 053 voksot szerzett (46,4 százalék). A 19 945 szavazókörzetben a választójoggal rendelkező állampolgárok 64,72 százaléka, 11 641 999 személy szavazott, a leadott szavazatok 98,85 százalékát, azaz 11 507 695 voksot nyilvánítottak érvényesnek, 134 234-et (1,15 százalékukat) pedig érvénytelennek. A választási részvétel rekordnak számít, különösen külföldön, ahol 1 645 458 román állampolgár adta le szavazatát. Belföldön 9 996 408-an éltek választási jogukkal, összesen tehát bő kétmillióval többen szavaztak az elnökválasztás második fordulójában az elsőhöz képest.

A magyarok szavaztak a legbuzgóbban

Romániában a magyarlakta vidékeken szavaztak a legtöbben Nicușor Danra. Országszinten első helyen Hargita megye áll, ahol az érvényes szavazatok 90,78 százalékát seperte be 59,84 százalékos részvétel mellett, Háromszék pedig a második legjobb eredményt hozta: 84,42 százalékot 56,92 százalékos részvétellel. Ezeket a számokat más megyék meg sem közelítik, a sorban Bukarest három kerülete következik 71,48, 72,49 és 73,71 százalékkal, majd Kolozs megye 70,16 százalékkal. A főváros minden kerületében és 18 megyében győzött Nicușor Dan, Erdélyben és a Partiumban csak Beszterce-Naszód, Arad és Hunyad megyében veszített. A déli országrészekből a fejlettebb Prahova, Ilfov, Konstanca, illetve (némiképp meglepő módon) Dolj megyében nyert, Moldvában Galac és Iași megyében. George Simion ugyan 23 megyében nyert, de ezekben is inkább vidéken: a nagyobb városokat kevés kivétellel (Giurgiu, Zsilvásárhely, Szörényvár) ott is Nicușor Dan húzta be.

Külföldön fordított a helyzet: bár a világ legtöbb országában Nicușor Dan nyert, egészében véve több szavazatot kapott George Simion, így 55,86 százalékkal (912 553 szavazattal) nyert a diaszpórában; a Nicușor Danra leadott 720 996 szavazat 44,14 százalékot ér. (Az első fordulóban Simion a voksok bő 60 százalékával vezetett, Dannak pedig 26 százaléka volt.) Igen érdekes azonban ezek megoszlása: minden földrészen Dan nyert (kivétel a Franciaországhoz tartozó Francia Guyana Dél-Amerikában), mégpedig több (afrikai, dél-amerikai, ázsiai és indonéziai) országban 90 százalék fölötti vagy azt megközelítő arányban; ezeken a helyeken néhány tucatnyi vagy pár száz szavazó volt mindössze. A nagy Oroszországban összesen 78 szavazattal nyert 58,65 százalékos arányban, a kis Grúziában pedig 120 szavazat 82,19 százalékot jelentett. Európa nyugati részében azonban Simion tarolt, Portugália, Svájc, Hollandia, Dánia, Svédország és Finnország kivételével mindent behúzott: Spanyol-, Francia-, Német- és Olaszországot, Ausztriát, Nagy-Britanniát és Írországot, Izlandot és Norvégiát is. Nicușor Dan az egykori keleti blokkban nyert: Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, a délszláv államokban és közvetlen szomszédaiban. A legjobb eredményt Magyarországon érte el, ahol a rá leadott 10 136 szavazat 92,08 százalékot ért, utána a Moldovai Köztársaság következik 88 százalékkal (138 320 szavazattal), Lengyelország (81,61 százalék, 1917 szavazat), de 70 százalék fölötti arányban nyert Bulgáriában, Szerbiában, Ukrajnában, Albániában és Törökországban is.

A győzelem az embereké

„A választások nem a politikusokról szólnak. A választások a közösségekről szólnak. És a mai választásokon a romániaiaknak az a közössége győzött, amelyik mélyreható változást akar Romániában. Ez a közösség működőképessé akarja tenni az állami intézményeket, csökkenteni a korrupciót, virágzó gazdasági környezetet akar a románok számára, a párbeszéd társadalmát és nem a gyűlölet társadalmát” – nyilatkozta az urnazárást követően Nicuşor Dan a bukaresti Cişmigiu Parkban összegyűlt többezres tömegnek. A győzelem mindannyiuké, mindazoké, akik hittek abban, hogy Románia megváltozhat jó irányba – hangsúlyozta; köszönetet mondott a több tízezer embernek, akik egy eszméért kampányoltak az utóbbi hetekben, és akik megmutatták a román társadalom lenyűgöző erejét. Hozzátette: létezik egy olyan közösség is, amelyik elveszítette a választásokat, és amelyiket annyira felháborított az eddigi politizálás és országvezetés, hogy a forradalmat tartja Románia számára az egyetlen megoldásnak.

Szerinte ezeket az embereket meg kell győzni arról, hogy a román társadalom számára a megoldást az igazságügy és a közigazgatás reformja jelenti. Kijelentette: egyetlen Románia létezik, és mindenkinek kötelessége küzdeni ezért az egy országért. „A támogatóimat és az ellenem szavazókat, az itthon és a diaszpórában élő románokat, illetve a besszarábiai románokat is arról szeretném biztosítani: mindent meg fogok tenni azért, hogy a román állam végre az ország polgárait szolgálja. Élvezzük a ma estét, és holnaptól együtt kezdjük meg Románia újjáépítését” – fogalmazott Nicuşor Dan. Rendkívülinek nevezte, ahogyan a társadalom mozgósult az elmúlt hetekben, és arról is beszélt, hogy az államhatalmi ágak egyensúlyának biztosítása érdekében a társadalom további támogatására lesz szüksége. A támogatást megköszönve kijelentette: új fejezet kezdődik Románia életében, és az országnak mindenkire szüksége van: a szakemberekre, akik kiveszik a részüket a különféle közpolitikákból, a civil társadalomban tevékenykedőkre és új emberekre a politikában. Nicuşor Dan tiszteletét fejezte ki azok iránt is, akik nem rá szavaztak vasárnap, illetve az első fordulóban. „Együtt kell felépítenünk Romániát, politikai opciótól függetlenül” – szögezte le.

Kelemen Hunor gratulált elsőként

Nicuşor Dan megválasztásához Kelemen Hunor RMDSZ-elnök gratulált elsőként, rögtön az exit poll eredmények megjelenése után. „Szívből gratulálok Nicuşor Dannak! A magyarok nagyon nagy számban szavazták meg Románia új elnökét határon innen és túl. Örvendek az eredménynek, és nagyon büszke vagyok a közösségünkre! Ismét bebizonyítottuk: a nehéz időkben összefogunk, számíthatunk egymásra” – írta Facebook-oldalán a szövetségi elnök. Tegnap újabb videóüzenetben köszönte meg a közösségi kiállást. Az RMDSZ elnöke szerint az erdélyi magyarok büszkék lehetnek erre az összefogásra. „Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el a vasárnapi eredmény, hisz az a 620–630 ezer szavazat, amelyet a magyarok egységesen adtak le az ország minden részén, Székelyföldtől Partiumig és Máramarosig Nicușor Danra, azt mutatja, hogy összefogtunk, egységesek vagyunk” – jelentette ki. Hozzátette: a románok is nagyra értékelik, ahogy a magyar közösség szavazott. Kelemen Hunor külön megköszönte a Magyarországon élő erdélyieknek, hogy „továbbra is erdélyiül gondolkodnak”, és a vészhelyzetet, a tétet érezve sorba álltak azért, hogy szavazzanak.

Tegnap Ilie Bolojan ügyvivő államfő és Marcel Ciolacu PSD-elnök is gratulált; külföldről Maia Sandu moldovai államfő, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, Ursula von der Leyen, az EB elnöke, Roberta Metsola EP-elnök, Donald Tusk lengyel kormányfő, Emmanuel Macron francia államfő, Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök, Fried­rich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Mark Rutte NATO-főtitkár és Sulyok Tamás magyar államfő.

Moszkva azonban fanyalog: a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint a szavazás lebonyolítása „enyhén szólva is furcsa” volt a romániai elnökválasztáson.

Simion elismerte a vereségét

A hétfőre virradóra befejezett szavazatszámlálás után elismerte az elnökválasztáson elszenvedett vereségét és videónyilatkozatban gratulált Nicuşor Dan győzelméhez George Simion. Az AUR elnöke, aki a május 4-i első fordulóban a voksok 41 százalékával az élen végzett és több mint 20 százalékos előnnyel került be a május 18-i második fordulóba, a vasárnapi urnazárás után még saját magát nyilvánította a választás egyértelmű győztesének, annak ellenére, hogy már az exit poll mérések adatai is több mint 8 százalékos előnyt mutattak Nicuşor Dan javára. Győzelmét Simion a román nép akaratának nevezte, megköszönte több mint 5 millió támogatójának a belé vetett bizalmat, és megígérte, hogy nem fog csalódást okozni nekik. Hozzátette: folytatja harcát „az igazságért, igazságosságért, természetes családért, keresztény hitért és szabadságért”. Tegnap reggel el is utazott, feleségével együtt Kolozsvárra repültek.