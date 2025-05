Az elmúlt hét végén a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnok adott otthont a Június 1. Kupa idei kiírásának, amelyen tizenkét csapat színeiben összesen 203 kis tornász mérte össze tudását. A mezőnyben ott voltak a háromszéki sportolók is, akik összesen tizenegy dobogós helyezéssel zárták a kétnapos erőpróbát.

Két napon át gyerekzsivajtól, szülők szurkolásától és tapstól volt hangos a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnok, ahol szombaton és vasárnap a tornász Június 1. Kupa idei kiírását tartották meg. A részt vevő tizenkét csapat között ott volt a Sepsiszentgyörgyi MSK, az ugyancsak megyeszékhelyi Botoș Liviu Tornaiskola, a Nagybaconi Dinamika és a Baróti Flow Dance is, eredményük pedig hat első és öt második helyezés. A torna nemcsak sport, hanem művészet is: egyszerre kíván erőt, hajlékonyságot, pontosságot és eleganciát. A mozdulatok harmóniája, a ritmusérzék és a test fejlesztése mind hozzájárul a gyerekek testi-lelki fejlődéséhez. A versenyeken való részvétel pedig nemcsak kitartásra és önfegyelemre tanít, hanem segíti a fiatalokat abban is, hogy megtapasztalják a sikert, vagy levonják a kudarc értékes tanulságait.

Eredmények: * 1-es szint, csapat: 1. Sepsiszentgyörgyi MSK, 2. Kolozsvári Allmotion, 3. Marosvásárhelyi Progymnastics; egyéni összetett: 1. Maria Furtună (MSK), 2. Rebeca Sintu, 3. Boka Thea (mindketten az Allmotiontől) * 2-es szint, csapat: 1. Allmotion, 2. MSK, 3. Progymnastics; egyéni összetett: 1. Teodora Buș, 2. Anastasia Lăzărescu (mindketten az Allmotiontől), 3. Daria Georgiana Morar (Progymnastics) * 3-as szint, csapat: 1. MSK, 2. Progymnastics, 3. Allmotion; egyéni összetett: 1. Kisgyörgy Abigél, 2. Farcádi Dorka (mindketten az MSK-tól), 3. Elena Sant (Progymnastics) * 4-es szint, csapat: 1. Allmotion, 2. Bukaresti DeniArt, 3. Bukaresti International; egyéni összetett: 1. Alexia Oțel (Allmotion), 2. Mara Ilie (DeniArt), 3. Carolina Șerban (Allmotion) * 8 év, lányok: 1. Ada Surugiu (Brassói Max Gymnastics), 2. Ledán Fanni (MSK), 3. Ama­lia Bojan (Progymnastics); fiúk: 1. Luca State (Athletic Pitești), 2. Cosmin Rusu, 3. Zian Ciotlaus (mindketten a Progymnasticstól) * 9. év: 1. Nadia Zeceș, 2. Sofia Ducă, 3. Daria Botoș (mindannyian a Progymnasticstól) * 10 év: 1. Salamon Csenge, 2. Konsza Vivien (mindketten a Nagybaconi Dinamikától), 3. hely: Corina Ungur (Progymnastics) * 9–10. év, fiúk: 1. Meleg Ianis, 2. Mark Ardelean, 3. Vladimir Pogăcean (mindannyian a Progymnasticstól) * 11 év, lányok: 1. Bedő Kincső, 2. Alessia Stoica (mindketten Nagybaconból), 3. Ana Dragotă (Progymnastics); fiúk: 1. Kiss Anthony, 2. Damian Drăgan (mindketten a Progymnasticstól) * 12 év: 1. Pázsint Tekla, 2. Pakucs Orsolya, 3. Irina Niculescu (mindannyian a Progymnasticsól) * 13 év: 1. Bede Tímea (Nagybacon), 2. Balázs Nóra Kincső, 3. Tania Sophia Măricaș (mindketten a Progymnasticstól). (tibodi)