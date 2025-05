M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház május 30-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Vadnyom című produkciót játssza, rendező: Uray Péter (korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc, szünet nélkül).

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. Május 30-án, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi román színházban Ștefan Peca 2025: Nouameapiesă? című darabját játsszák Cinty Ionescu multimédiás videókészítő közreműködésével. 16 éven felülieknek ajánlják.

Zene

FIATAL TEHETSÉGEK GÁLÁJA, 2025. Ma és 30-án 18 órától, 31-én 11 órától az Árkosi Kulturális Központban a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézettel közös szervezésben kerül sor az Országos és nemzetközi versenyeken díjazott fiatal tehetségek gálájának 35. kiadására. A három koncerten díjnyertes fiatal zenészek mutatkoznak be a zenekedvelő sepsiszentgyörgyi közönségnek a bukaresti George Enescu Nemzeti Zeneművészeti Főiskoláról, a Dinu Lipatti Nemzeti Zeneművészeti Főiskoláról, a târgoviștéi Bălașa Doamna Művészeti Líceumból, a marosvásárhelyi Nemzeti Művészeti Líceumból, a brassói Tudor Ciortea Zeneiskolából és a Transilvania Egyetem zeneművészeti tanszékéről. A gála zenei vezetői: Nicolae Dumitru, Gyarmati Andrea, George Rizea, Anca Preda és Filip Ignác.

ÉVZÁRÓ ELŐADÁS. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében ma 18 órától a Búzavirág Énekiskola tart évzáró előadást.

DOBBANÓ HANGOK. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében május 30-án, pénteken 9–13 óráig interaktív előadás gyerekeknek Ferencz Áronnal. Jegyár: 15 lej.D

ALOL A VÁROS. Sepsiszentgyörgy tizenkét felnőtt kórusának részvételével szombaton kerül sor a Dalol a város találkozóra. A rendezvény 17 órakor a főtéri kőszínpadon kezdődik, ahol a Pro Musica kamarakórus és a Canticorum női kar mutat be rövid műsort. A kórusok felvonulását követően az ünnepi műsort a Szent József-plébániatemplomban tartják. Fellép a Pro Musica, a Laudate és a Vox Humana kamarakórus, a Kriza János Unitárius Dalárda, a Cantus Firmus vegyes kar, a Magyar Férfi Dalárda, a Voces és a Canticorum női kar, a szemerjai, a vártemplomi és a belvárosi református énekkar, valamint a Szent József-plébániatemplom kórusa.

A KÁLNOKY CASTLE CONCERT sorozat 2025 nyarán újabb különleges évaddal tér vissza: a nyári évad során tematikus koncertekkel várják a közönséget a miklósvári Kálnoky-kastély kertjében. A programsorozat célja, hogy egyedülálló környezetben, világszínvonalú művészek tolmácsolásában hozza el a közönséghez a filmművészet és a zene nagy pillanatait. A koncertsorozat előadásai két időpontban – 17.30-kor proseccóval, valamint 20.30-kor háromfogásos vacsorával – kerülnek megrendezésre korlátozott számú, 60 fős közönség előtt. Június 6-án: Inspired by ENYA – Diana Ichim (zongora), Magdalena Suciu (hegedű). A kelta ihletésű, éteri hangzásvilág, amely világszerte milliókat nyugtatott meg, ENYA zenéje – mint az Only Time vagy a May It Be – elcsendesít és felemel, most különleges kamarazenei feldolgozásban.

Bábszínház

A SEPSISZENTGYÖRGYI CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ két elő­adással örvendezteti meg közönségét a gyermeknap alkalmából. Május 31-én Janikovszky Éva Ha én felnőtt volnék című darabját játsszák 18 órától (ajánlott életkor: 5 éven felülieknek), június 1-jén A három kismalac tekinthető meg 12 órától (ajánlott életkor: 4 éven felülieknek). Mindkét előadásra gyermekek számára a belépés ingyenes, a kísérőknek 10 lejbe kerül. Előzetes helyfoglalás Szabó Emese közönségszervezőnél (0754 409 940).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 16 órától Mennydörgők* (magyarul beszélő), 16.15-től Csongor és Tünde (magyar animációs film), 18 órától Isten hozta, Mister! (magyarul beszélő), 18.15-től Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm), 20.15-től Santa Vittoria titka (román feliratos), 20.30-tól Egy befejezetlen film (román feliratos).

Hitvilág

CSINÓDI ÖKUMENIKUS KÁPOLNA. Pünkösd hétfőjén 15 órától Böjte Csaba testvér tart szentmisét a csinódi ökumenikus kápolnánál. Minden zarándokot szeretettel várnak!

FELVÉTELI. A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet felvételit hirdet, amelyre június 30-ig jelentkezhetnek az érdeklődők. A felvételire július 1–4. között kerül sor. Kérik a papokat, hogy segítsék közösségeikben a magukban hivatást érző ifjakat rálépni a papi útra, valamint a hívekkel közösen imádkozzanak értük és minél több fiatal őszinte elköteleződéséért. Jelentkezni a helyi plébánoson keresztül, postai úton vagy telefonon András István rektornál lehet a 0752 245 060-as telefonszámon. Részletek az ersekseg.ro honlapon.

Ballagási ünnepségek Háromszéken

Május 30-án Sepsiszentgyörgyön 10 órától a Plugor Sándor Művészeti Líceum végzős diákjai az evangélikus templomban (Lázár Mihály utca); a Constantin Brâncuși Szakközépiskola diákjai a tanintézmény udvarán; Kézdivásárhelyen 11 órától a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákjai az udvaron; Bodzafordulón 10 órától a Mircea Eliade Líceum diákjai az udvaron tartandó ünnepségen vesznek búcsút iskolájuktól.

Május 31-én Sepsiszentgyörgyön 9 órától a Székely Mikó Kollégiumban, 10 órától a Mihai Viteazul Főgimnáziumban tartanak kicsengetést; 10 órától ballagnak a Berde Áron Gazdasági Líceum diákjai a Krisztus Király-templomban; Baróton 9 órától tartják a ballagási ünnepséget a Baróti Szabó Dávid Szakközépiskolában.

Előadás a cipőviseletről

A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet meghívására háromalkalmas előadás-sorozatot tart Benő Eszter Nóra divattervező, a BBTE Magyar Történeti Intézetének doktorandusza. Első előadására május 30-án, pénteken 17 órától kerül sor a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében Milyen cipőben jártak ők? Cipődivatok az ókortól az I. világháborúig címmel.

Mentális higiénia a gyakorlatban

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében ma 17 órától a MERT Egyesület szervezésében Bálint Huba nutricionista-technikus tart előadást Mentális higiénia a gyakorlatban címmel. Húsz éve együttműködik a Pécsi Orvostudományi Egyetemmel, ahol több mint harminc éve kutatásokat végeznek a daganatos, a szív-érrendszeri, valamint a bélrendszeri betegségek megelőzése, illetve kezelése érdekében. A kutatások alapjait a Szent-Györgyi Albert és Rusznyák István által felfedezett flavonoidok képezik. Egy másik kutatási terület az őssejtterápia, ahol az emberi csontvelő őssejtszámának szaporítását és egyedi módon az őssejtek irányítását érték el. Az egyetem kutatásait olyan magyar vállalat ültette gyakorlatba, mely világszinten forradalmi technológiákat alkalmaz. Az előadáson személyes beszámolókat is hallhatunk. A belépés ingyenes.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban május 31-ig naponta 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, régi ruhákat szállít el ma Zabolán, pénteken Zabolán és Székelypetőfalván. Honlap: tega.ro.

FORGALOMKORLÁTOZÁS. A Multi-Trans Rt. tájékoztatja utasait, hogy ma katonai ünnepség megrendezése miatt ideiglenes közúti forgalomkorlátozás lép életbe, ezért a 3-as számú (Szotyor) autóbuszjárat, amely 9.35-kor indul a törvényszéki megállóból, nem fog közlekedni.

INGYENES BELÉPÉS. A nemzetközi gyermeknap alkalmából június 1-jén, vasárnap 9–14 óráig a Székely Nemzeti Múzeum ingyenes belépéssel kedveskedik minden gyermeknek és kísérőjének.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22-6 óráig a Romulus Cioflec utcai Hygea III. (0267 310 110) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) gyógyszertár tart nyitva.