Egyeztettek az amerikai–orosz csúcs előtt

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő tegnap Berlinbe látogatott, és tárgyalt Friedrich Merz kancellárral, majd zárt ajtók mögött videokonferencián tárgyaltak több európai vezetővel, Donald Trump amerikai elnökkel és alelnökével, J. D. Vance-szel.

Sajtótájékoztatójukon elmondták, öt alapelvet határoztak meg Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő alaszkai találkozójára. A pontok között szerepel Ukrajna kötelező részvétele minden további tárgyaláson, a tűzszünet előtti konkrét egyeztetések szükségessége, az orosz annektálások el nem ismerése, az ukrán hadsereg védelmi képességeinek korlátozásának tilalma, valamint a szélesebb egyeztetések transzatlanti keretek közé helyezése.

Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajnáról csak Ukrajnával lehet tárgyalni. Elmondása szerint Trump támogatja a tűzszünet mellett a biztonsági garanciák nyújtását is, és Oroszország nem kapna vétójogot Ukrajna NATO-csatlakozásában.

Az ukrán elnök szerint Putyin blöfföl, miközben az egész fronton próbál előrenyomulni. Úgy véli, az orosz vezető tévesen próbálja kisebbíteni a büntetőintézkedések hatását, mivel azok valójában súlyos károkat okoznak az orosz hadigazdaságnak. „Putyin nem békét akar, hanem a mi országunkat” – fogalmazott, hozzátéve, hogy reményei szerint az alaszkai tárgyalások központi témája a tűzszünet lesz.

A Donbasz jövőjével kapcsolatban Zelenszkij leszögezte: álláspontja változatlan, és nem mond le a területről, még akkor sem, ha Putyin ezt a tűzszünet feltételéül szabná. „Az én álláspontom nem változott, mert az Ukrajna alkotmányán alapul, és az alkotmány nem változott” – mondta.

Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy beszéltek a partnerekkel való további együttműködésről, a védelmi támogatás növeléséről, Németország részvételéről az új PURL-kezdeményezésben, az ukrán légvédelem megerősítéséről két további Patriot rendszerrel és a hozzájuk tartozó rakétákkal, valamint a további biztonsági garanciákról. „Közös az álláspontunk: amíg Oroszország nem tesz semmilyen lépést a béke felé, folytatni kell a nyomásgyakorlást rá, és erősíteni kell Ukrajna támogatását. Ez nagyon fontos. Őszintén értékelem Németország minden segítségét és a kapcsolatainkat, amelyek valódi eredményeket hoznak az emberéletek védelmében” – mondotta.

A PURL egy hatékony és strukturált mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy Ukrajna vezetői igényeik szerint összeállíthassák a szükséges fegyverek listáját, amelyre NATO-tagállamok önkéntes hozzájárulásokkal reagálnak. A NATO koordinálja a szállításokat, és a csomagokat rendszeresen frissítik, így a segítség gyors és célzott marad.