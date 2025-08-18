Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Női kosárlabdaGhiță marad, Popescu távozik

2025. augusztus 18., hétfő

A nyolcszoros bajnok és kilencszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC együttesének alakul a játékoskerete a következő idényre: a klub bejelentette, hogy Alexandra Ghiță Sepsiszentgyörgyön marad. Ő a nyolcadik játékos, aki biztosan a háromszékiek mezét ölti magára, ám a címvédéshez és a jó nemzetközi szerepléshez további erősítések is szükségesek lehetnek a zöld-fehéreknek.

  • Alexandra Ghiță. Fotó: Miska Brigitta
    Alexandra Ghiță. Fotó: Miska Brigitta

A fővárosi születésű, 25 éves válogatott center, Alexandra Ghiță egy éve csatlakozott a nyolcszoros bajnok, kilencszeres kupagyőztes csapathoz, így második idényére készülhet a háromszéki együttesnél. A 188 centiméter magas játékos a román válogatott egyik Eb-selejtezőjén megsérült, emiatt nem tudta a teljes szezont végigjátszani a Zoran Mikes vezette zöld-fehéreknél. Az előző évadban mindössze hat bajnokin és négy Európa-kupa-meccsen kapott lehetőséget: a Nemzeti Ligában átlagban 11,8 percet játszott, ezalatt 4,8 pontot és 3,7 lepattanót jegyzett, míg a nemzetközi porondon összesen 33 perc alatt 4 pont és 3 leszedett labda került a neve mellé. Ghiță időközben felépült sérüléséből, így a Sepsi-SIC bízik abban, hogy teljes erőbedobással, sérülésektől mentesen végigjátssza az idényt és fontos tagja lesz az alakulatnak.

Mindössze egy idény után távozik Sepsiszentgyörgyről Carla Popescu, aki szintén válogatott-mérkőzésen szenvedett sérülést. A 25 éves játékos a nyáron műtéten esett át, így hosszabb kihagyás vár rá. A bajnokságban tizenkét, a Román Kupában két, az Európa-kupában pedig hat találkozón lépett pályára a háromszékiek színeiben. Összesen 452 perc alatt 126 pontot szerzett, 45 lepattanót gyűjtött és 76 gólpasszt osztott ki.

Az elmúlt hetekben a klub Szabó Fanni, Evelina Petrof, Domonique Davis és LaDazhia Williams érkezését jelentette be, emellett megerősítette, hogy Mérész Beatrix, Ecaterina Armanu, Ștefania Cătinean és most Alexandra Ghiță is Sepsiszentgyörgyön folytatja pályafutását.

