Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nicușor Dan: Oroszországnak a béke útjára kell lépnie

2025. augusztus 18., hétfő, Belföld

Oroszországnak világosan el kell köteleznie magát a béke útján, és le kell állítani a civilek, a civil infrastruktúra elleni támadásokat – hangsúlyozta Nicușor Dan az alaszkai csúcstalálkozóra reagálva.

  • Nicușor Dan a Tettre készek koalíciójának online megbeszélésén. Fotó: presidency.ro
    Nicușor Dan a Tettre készek koalíciójának online megbeszélésén. Fotó: presidency.ro

A Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti találkozó egy első mozzanata volt annak, hogy elkezdődjenek a béketárgyalások az ukrajnai háború kapcsán. Az amerikai elnök erőfeszítései arra irányulnak, hogy megállítsák „a törvénytelen háborút”, előkészítsék az utat egy „igazságos és tartós békéhez” – írta az X platformon szombaton közzétett bejegyzésében a román államfő. Nicușor Dan szerint a tárgyalásoknak Ukrajna és az európai országok érdekeit is figyelembe kell venniük, Ukrajnának magának kell döntenie sorsáról, és Oroszországnak nem lehet vétójoga ebben. Ezért fontos, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonba utazzon és megtárgyalja a következő lépéseket Trump elnökkel – tette hozzá. Ukrajna számára az is fontos, hogy az amerikai elnök a továbbiakban is nyomást gyakoroljon Oroszországra, hogy az folytassa a tárgyalásokat. Románia egyetért azzal, hogy európai támogatással létrejöjjön egy háromoldalú csúcstalálkozó – írta Nicușor Dan. Hangsúlyozta: Románia álláspontja változatlan, továbbra is támogatja Ukrajnát, a szomszédos ország szuverenitását és területi egységét, és azt, hogy a felek eljussanak az ellenségeskedés feltételek nélküli beszüntetéséhez. A nemzetközi határokat nem kell erővel megváltoztatni – nyomatékosította az államfő, aki szerint Románia számára alapvető a transzatlanti egység fenntartása, az Európai Unió, az Egyesült Államok és a NATO közötti szoros együttműködés a kérdésben.

Nicuşor Dan pénteken a Brassó megyei Felsőszombatfalván – ahol a neolegionárius szervezetek kedvenc találkozóhelyét, a Brâncoveanu-kolostort látogatta meg – azt nyilatkozta az Antena3 hírtelevízió­nak, hogy „viszonylag pesszimista” az alaszkai csúcstalálkozó kimenetelét illetően. Véleménye szerint a kelet-európaiak számára kiemelt jelentősége van Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójának, és pozitívumnak tartja, hogy Európa csatlakozott az Egyesült Államok béketörekvéséhez – másrészt azonban Oroszország eddig semmilyen jelét nem adta annak, hogy békét akarna. „Nagyon szeretném, ha a találkozó után tűzszünet jönne létre, de viszonylag pesszimista vagyok” – jelentette ki. Emlékeztetett: a Tettre készek koalíciójának szerdai egyeztetésein az a döntés született, hogy ha nem jön létre tűzszünet, az uniós tagállamok további szankciókat vezetnek be Oroszország ellen és folytatják Ukrajna támogatását. „Arra nem számíthatunk (...), hogy az ukrán területek egy részét ellenőrzése alatt tartó Oroszország a találkozó után bejelenti kivonulását Ukrajnából, de a tűzszünet mindenki számára üdvözlendő lenne. A biztonsági garanciákra is nagyon szükség van. Igen fontos lenne, hogy egy-két héten belül háromoldalú találkozó is létrejöjjön Ukrajna bevonásával” – nyilatkozta, hangsúlyozva, hogy Románia továbbra sincs közvetlen veszélyben az orosz–ukrán háború miatt.

