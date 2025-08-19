Lapzártakor még tartott a megbeszélés a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között. A felek az ukrajnai háború lezárásáról és az alaszkai csúcstalálkozón elhangzottakról egyeztettek. Zelenszkij ezúttal erősítéssel érkezett, több európai vezető is elkísérte, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit és Friedrich Merz német, Silvia Meloni olasz kormányfő, Alexander Stubb finn államfő, Mark Rutte NATO-főtitkár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

A találkozó tétje óriási, hiszen az alaszkai Trump–Putyin csúcstalálkozó megkerülte a tűzszünet kérdését, szinte teljesen beszűkítve Ukrajna mozgásterét – írja a Bloomberg elemzése. A cikk szerint Volodimir Zelenszkij könnyen csapdában találhatja magát, ugyanis vagy elfogad egy olyan megállapodást, amely az ukrajnai háború lezárását a területfeladás árán biztosítaná, vagy vállalja az amerikai elnök haragját.

A lap értesülései szerint az ukrán elnök konkrét célokat tűzött ki a washingtoni találkozóra. Ezek a következők: pontosítaná Oroszország követeléseit, rögzítené a há­romoldalú találkozó időpontját Donald Trump és Vlagyimir Putyin részvételével, valamint szeretné elérni, hogy az Egyesült Államok szigorúbb szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben.

A Kreml fő követelése, hogy Ukrajna adja fel keleti területeinek jelentős részét, amelyeket Oroszország már 2014 óta próbál megszerezni. Washington a jelek szerint nyitott lenne egy ilyen megállapodásra, ám továbbra sem világos, hogy Moszkvával milyen garanciákban egyeztek meg.

Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja szerint az Egyesült Államok és más országok a NATO 5. cikkelyéhez hasonló megállapodást ajánlhatnának fel Ukrajnának, vagyis támadás esetén egy kollektív védelmet.



Nehéz döntés előtt áll Volodimir Zelenszkij

Az amerikai elnök számára az ukrajnai békekérdés belpolitikai ügy lett. Donald Trump már januári hivatalba lépésekor megígérte, hogy gyorsan véget vet a háborúnak. Tűzszünet helyett azonban Oroszország fokozta a támadásokat, a civil áldozatok száma pedig rohamosan nőtt.

Az alaszkai csúcstalálkozó előtt Donald Trump még szankciókkal fenyegette Moszkvát, ám a Vlagyimir Putyinnal való egyeztetése után ultimátum helyett az amerikai elnök egy olyan békemegállapodást kezdett el szorgalmazni, amely bizonyos területi cseréket tartalmazna.

Mindeközben az ukrán elnök ismételten leszögezte, hogy Kijev továbbra sem hajlandó feladni a területeit. Volodimir Zelenszkij álláspontját az ukránok többsége támogatja, de a háborús kimerültség miatt a társadalmi egység is meggyengült. Sokan tartanak tőle, hogy a további orosz engedmények újabb támadásokat tennének lehetővé a jövőben.



Washingtonba utaztak Európa vezetői

A legfontosabb, Ukrajnát támogató európai ország állam-, illetve kormányfői vasárnap videokonferencián egyeztették álláspontjukat, és ekkor született arról is döntés, hogy többen elkísérik Zelenszkijt Washingtonba. Céljuk, hogy megakadályozzák Vlagyimir Putyin követeléseinek érvényesülését, biztosítva Ukrajna érdekeit. A Politico arról cikkez: Európa és Ukrajna vezetése szerint a látogatás kulcsfontosságú ahhoz, hogy az Egyesült Államok elnöke ne fogadja el Vlagyimir Putyin orosz elnök követeléseit – például az ukrán területek Oroszországnak történő átadását –, és Ukrajna európai szövetségesei igyekeznek elkerülni egy új, „Zelenszkij elleni csapdát”, amely megingathatná a helyzetet a februári Trump–Zelenszkij csúcshoz hasonlóan.

Donald Trump amerikai elnök „kedvenc tárgyalópartnerei” közül legalább egy, nevezetesen a finn elnök, Alexander Stubb is elkíséri Volodimir Zelenszkijt. A források szerint a szándék az, hogy a finn elnök segítsen megakadályozni a Trump és Zelenszkij közötti összecsapásokat, és meggyőzze az amerikai elnököt, hogy vonja be Európát a további tárgyalásokba.

„Egyértelmű, hogy az alaszkai csúcs eredményei aggodalmat keltettek Európában, mivel Trump látszólag nagyrészt átvette Putyin érveit” – mondta Camille Grand, az érintett EU-vezetőkkel kapcsolatban álló volt NATO-tisztviselő. „A találkozót nem tekintik teljes katasztrófának, de az európaiak határozottan aggódnak az események alakulása miatt” – tette hozzá, megjegyezve, hogy „ezért igyekeznek elkerülni egy újabb drámát Zelenszkij közelgő látogatása alatt”.



Üzent Trump

A hétfői találkozó előtt a Truth Social közösségi oldalon írt bejegyzésében üzent az amerikai elnök ukrán kollégájának. Trump szerint Zelenszkijnek el kell fogadnia Oroszország néhány feltételét ahhoz, hogy véget érjen az ukrajnai háború. „Zelenszkij ukrán elnök – ha úgy akarja – majdhogynem azonnal véget vethet a háborúnak Oroszországgal, vagy folytathatja a harcot” – írta Trump, majd úgy folytatta: „emlékezzünk, hogyan is kezdődött.” „Nem lehet visszaszerezni az Obama által odaadott Krím félszigetet (12 évvel ezelőtt, egy puskalövés nélkül), és Ukrajna nem léphet be a NATO-ba. Néhány dolog soha nem változik!!!” – szögezte le Trump.